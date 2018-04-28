"Хімік" обіграв "Миколаїв" і завоював бронзу баскетбольної Суперліги

Вирішальний кидок южненці виконали за 4 секунди до кінця зустрічі.

Южненський «Хімік» здобув перемогу в третьому матчі бронзової серії Суперліги, здолавши на виїзді «Миколаїв». Таким чином, "Хімік" завоював бронзові медалі чемпіонату України.

У вирішальній зустрічі гості впевнено виграли першу половину матчу, отримавши перед великою перервою 19 очок переваги. Однак, втративши концентрацію, южненці дозволили «Миколаєву» не тільки скоротити відставання, а в підсумку і повністю відіграти відрив, який по ходу матчу досягав 21 очка. Три поспіль попадання від Попова встановили рівний рахунок на табло за хвилину до кінця основного часу зустрічі.

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Проробивши величезну роботу, «Миколаїв» міг продовжувати серію, однак вирішальний крок зробити не зміг – перемогу "Хіміку" приніс Колтер, який набрав у проході 2 очки і вивів южненців вперед за 4 секунди до кінця матчу. «Миколаїв» міг все ж вирвати перемогу, однак абсолютно вільний триочковий кидок у виконанні все того ж Попова виявився неточним. Бронза сезону 2017/2018 відправляється в Южне.

Суперліга. Бронзова серія. Третій матч

«Миколаїв» - «Хімік» 66:68 (14:22, 15:26, 20:12, 17: 8)

«Миколаїв»: Кушніров 18 + 4 підбирання, Мусієнко 5 + 8 підбирань, Носков 3, Онуфрієв 1, Тонченко 0 + 4 передачі - старт, Давидюк 12 Попов 11 + 4 передачі, Анікієнко 6 + 5 підбирань, Хохоник 4, Іванов 3, Жуковський 3

«Хімік»: Колтер 20 + 6 підбирань + 4 передачі, Еріанс 13 + 9 підбирань, Павлов 8, Петров 7 + 12 підбирань, Сидоров 4 - старт, Антипов 6, Мальчевський 6 + 4 підбирання, Рябчук 4 + 4 передачі, Марченко 0

Рахунок в серії – 0:3