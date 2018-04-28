"Індіана" зрівняла рахунок з "Клівлендом", "Юта" пройшла "Оклахому" в плей-офф НБА

"Торонто" пройшов далі в боротьбі з "Вашингтоном".

Відбулися три поєдинки плей-офф Національної баскетбольної асоціації. "Юта" вчетверте обіграла "Оклахому-Сіті" і вийшла в наступний раунд. "Торонто" також з рахунком 4:2 в серії здолав "Вашингтон". А "Індіана" зрівняла рахунок - 3:3 - у драматичному протистоянні з "Клівлендом". Вашингтон – Торонто 92:102 (30:20, 23:30, 25:23, 14:29) Рахунок у серії 2:4 Вашингтон: Біл (32 + 6 втрат), Волл (23 + 8 передач), Морріс (12 + 5 15 підбирань), Убре (3), Гортат (2 + 7 підбирань) – старт; Скотт (8), Лоусон (6), Маінмі (4), Саторанскі (2). Торонто: Лаурі (24 + 6 підбирань + 6 передач), ДеРозан (16), Валанчюнас (14 + 12 підбирань), Ібака (7), Анунобі (7) – старт; Сіакам (11 + 8 підбирань), Пелтль (7 + 7 підбирань), Майлз (7), ВанВліт (5), Райт (4). Індіана – Клівленд 121:87 (29:26, 28:21, 35:20, 29:20) Рахунок у серії 3:3 Індіана: Оладипо (28 + 13 підбирань + 10 передач + 4 перехоплення), Коллісон (15), Тернер (12), Богданович (10), Т. Янг (10) – старт; Сабоніс (19 + 6 підбирань), Стівенсон (12 + 6 передач), Джозеф (9), Букер (4), Робінсон (2), Ліф (0), Дж. Янг (0). Клівленд: Джеймс (22 + 7 передач), Сміт (9), Лав (7 + 7 підбирань), Корвер (6), Кальдерон (0) – старт; Грін (13), Худ (12), Ненсі (6 + 6 підбирань), Кларксон (5), Томпсон (3), Осман (2), Жижич (2). Юта – Оклахома-Сіті 96:91 (18:22, 23:19, 37:29, 18:21) Рахунок у серії 4:2 Юта: Мітчелл (38 + 5 втрат), Фейворс (13 + 8 підбирань), Гобер (12 + 13 підбирань + 3 блок-шота), Інглс (12 + 7 підбирань), Рубіо (0) – старт; Беркс (11), Краудер (5), О'Ніл (5), Екзам (0), Жеребко (0). Оклахома: Уестбрук (46 + 10 підбирань), Адамс (19 + 16 підбирань), Ентоні (7), Джордж (5), Брюер (2) – старт; Грант (9), Фелтон (3 + 7 підбирань), Абринес (0 + 6 підбирань), Хьюстис (0), Паттерсон (0).

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