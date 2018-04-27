"Мілуокі" зрівняв рахунок у серії плей-офф НБА проти "Бостона"

Відбувся один матч в рамках плей-офф турніру.

Напередодні в плей-офф НБА відбувся один матч. "Мілуокі" обіграв "Бостон" і зрівняв рахунок в серії до чотирьох перемог. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Мілуокі – Бостон 97:86 (22:24, 26:15, 26:26, 23:21) Рахунок у серії 3:3 Мілуокі: Адетокумбо (31 + 14 підбирань), Брогдон (16), Міддлтон (16), Бледсоу (9), Макеров (4 + 7 підбирань) – старт; Паркер (9 + 11 підбирань), Снелл (6), Деллаведова (3 + 6 передач), Зеллер (3). Бостон: Тейтум (22), Розир (16 + 7 підбирань), Браун (14), Хорфорд (10 + 10 підбирань), Оджелей (0) – старт; Морріс (14), Смарт (6), Бейнс (2), Ларкін (2), Монро (0), Надер (0), Ябуселе (0).

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