"Черкаські Мавпи" вдруге перемогли "Дніпро" на виїзді, подвоївши перевагу у фіналі баскетбольної Суперліги

Матч завершився з рахунком 72:76.

В Дніпрі відбувся другий матч фінальної серії чемпіонату України з баскетболу, серед команд Суперліги, в якому "Дніпро" приймав "Черкаські Мавпи" й знову поступився.

Гра завершилася з рахунокм 72:76, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команди дуже жваво провели стартовий відрізок гри, який виграли гості. Команда Максима Міхельсона на медіа тайм-аут пішла за переваги у рахунку 14:9, реалізувавши 50% кидків з гри, та закинувши два триочкових. Вирівняв становище власноруч Станіслав Тимофеєнко, який за стартові 6 хвилин матчу встиг набрати 11 очок, однак швидко отримав 2 фоли і кінець чверті додивлявся з лави. Дніпро краще провів другу частину десятихвилинки, отримавши 3 очки переваги перед заключною чвертю.

У дебюті другого відрізку гри Дніпро швидко довів свою перевагу до 7 очок, на шо Мавпи відповіли тайм-аутом на першій хвилині чверті. Після екстреної хвилини від Міхельсона гостям вдалося зупинити ривок суперника, однак усю десятихвилинку черкащани провели у ролі наздоганяючих. Гра стала більш в’язкою, менш результативною - господарі мали 3-4 очки переваги. Мавпи, незважаючи на суттєву перевагу на щитах, (гості за першу половину зробили на 10 підбирань більше за суперника) так і не змогли дістати Дніпро. Команда Журавльова завершила половину, маючи в активі символичне 1 очко переваги.

Пропустивши міні-ривок від Мавп у дебюті другої половини, Дніпро після тайм-аута Журавльова прибрав гру до своїх рук. Господарі додали у захисті і повернули собі лідерство. Якщо б не три дальніх влучання гостей - два з яких черкащани зробили з сиреною - Дніпро мав би двозначну перевагу, але триочкові Белфілда та Липовцева допомгли гостям не відпустити суперника у відрив перед вирішальним відрізком гри.

У дебюті заключної десятихвилинки іксфактор Мавп у цьому матчі Оскар Белфілд відзначився ще двома влучними триочковими, а данк Конате збільшив перевагу гостей. Дніпро не дозволив супернику відразу втікти у відрив, але потім гру у свої руки взяв Кольченко: купа влучних штрафних, ендван на екваторі десятихвилинки. А влучний триочковий Липовцева за 3:30 до фінальної сирени вивів гостей впере на 8 очок.

Однак Дніпро продовжив боротися і більш того відіграв відставання - влучний триочковий Тимофеєнка за півтори хвилини до кіця гри завершив останній ривок господарів у цьому матчі. На початку заключної хвилини гри Девіс двічі влучив з лінії, Глєбов у наступній атаці, вязвши на себе гру, не зумів обіграти Липовцева, а Кольченко відповів фірмовим індивідуальним проходом у фарбу та влучним середнім - у мавп +4 за півхилини до кінця матчу.

Усі спроби Дніпра відіграти відставання не увінчалися успіхом. Мавпи зберегли переможний результат і виграли другий виїзний матч фінальної серії. Переможець регулярного чемпіонату після поразки у першому матчі чемпіонської серії програв і у другій грі, яка йшла більше двох годин.

Третій матч серії відбудеться у Черкасах 1 травня.