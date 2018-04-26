"Київ-Баскет" виграв усі 33 матчі сезону жіночої Суперліги та став чемпіоном України з баскетболу

На рахунку столичної команди жодної поразки в сезоні 2017/18.

В Одесі завершився третій матч фіналу серії плей-офф чемпіонату України з баскетболу серед команд жіночої Суперліги, де "Київ-Баскет" здолав одеський "ІнтерХім".

Таким чином киянки виграли серію з рахунком 3:0, а всього, в сезоні 2017/18, здобули 33 перемоги в 33 матчах, повідомляє офіційний сайт змагань.

Третій матч в Одесі став найзапеклішим у серії до трьох перемог. ІнтерХім після двох невиразних поєдинків у столиці вирішив нагадати, що саме він є тим єдиним клубом, який завдав єдиної поразки Київ-Баскету у сезоні, у фіналі Кубка України.

Підопічні Ірини Щипакіної добре розпочали гру, повели 4:0, але киянки не дали їм піти у відрив. Більше того, за хвилину до завершення чверті гості вели +14 і тільки влучні кидки Карп та Сергеєвої зробили відставання не таким ганебним.

На початку другої десятихвилинки ІнтерХім відзначився знову – двічі поцілила з лінії штрафних Карп і потім у кошик суперника влучила Мітіна. Ривок 9:0 зменшив відставання до -5. Було у цьому періоді тричі і -4, але на перерву команди пішли за переваги гостей +9 – 42:33.

У третій чверті ІнтерХім пішов ва-банк, і ближче до екватора після кидка Мусієнко скоротив відставання до мінімуму 45:46. Але відчуваючи, що «запахло смаженим» Київ-Баскет відірвався знов.Глибока ротація складу дозволяла це зробити.

Втім, на початку четвертої чверті ІнтерХім повторив спробу наздогнати втікачів і досягнув мети, більше того, після влучних кидків Мітіної і Мусієнко господарки вийшли вперед 64:60. Боротьба загострилася, сили бралися невідомо звідки, команди по черзі виходили вперед. І усе ж Київ-Баскет дотиснув суперника – 82:79.