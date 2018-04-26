"Х'юстон" вийшов у наступний раунд плей-офф НБА, обігравши "Міннесоту".

"Клівленд" обіграв "Індіану".

Напередодні пройшли чергові поєдинки плей-офф НБА. "Торонто" вийшов вперед у серії проти "Вашингтона", а "Клівленд" досяг подібного успіху в протистоянні з "Індіаною". "Оклахома" домоглася переваги в дуелі з "Ютою", повідомляє офіційний сайт НБА. Торонто – Вашингтон 108:98 (23:24, 25:23, 31:31, 29:20) Рахунок у серії 3:2 Торонто: ДеРозан (32), Лоурі (17 + 10 передач), Валанчюнас (14 + 13 підбирань), Анунобі (3), Ібака (3) – старт; Райт (18), Пелтль (9), Майлз (80, Сіакам (4), Пауелл (0). Вашингтон: Уолл (26 + 9 підбирань + 9 передач + 3 блок-шота), Біл (20), Гортат (10 + 12 підбирань), Портер (9), Морріс (6 + 9 підбирань) – старт; Убре (14), Скотт (7), Лоусон (4), Маінмі (2), Саторанскі (0). Клівленд – Індіана 98:95 (23:25, 26:31, 32:17, 17:22) Рахунок у серії 3:2 Клівленд: Джеймс (44 + 10 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Корвер (19 + 6 підбирань), Лав (11 + 10 підбирань), Кальдерон (4), Сміт (0) – старт; Ненс (5), Грін (5), Кларксон (4), Худ (4). Індіана: Т. Янг (16 + 6 підбирань), Оладипо (12 + 12 підбирань), Богданович (11), Тернер (8), Коллісон (4) – старт; Сабоніс (22), Стівенсон (12), Джозеф (6 + 6 передач), Букер (4). Оклахома-Сіті – Юта 107:99 (29:34, 12:22, 37:22, 29:21) Рахунок у серії 3:2 Оклахома: Уестбрук (45 + 15 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Джордж (34 + 8 підбирань), Ентоні (7), Адамс (6 + 6 підбирань), Брюер (5) – старт; Грант (4), Абринес (3), Фелтон (2), Хьюстис (1), Паттерсон (0). Юта: Мітчелл (23), Інглс (16), Гобер (11 + 10 підбирань), Рубіо (10 + 12 підбирань), Фейворс (10) – старт; Краудер (27 + 8 підбирань), Юдо (2), О'Ніл (0), Екзам (0), Жеребко (0). Х'юстон – Міннесота 122:104 (25:26, 30:33, 30:15, 37:30) Рахунок у серії 4:1 Х'юстон: Капела (26 + 15 підбирань), Харден (24 + 12 передач), Аріза (16), Такер (15), Пол (12 + 9 епредач) – старт; Гордон (19), Андерсон (5), Грін (3), Нене (2), Ци (0), Блек (0), Джексон (0). Міннесота: Таунс (23 + 14 підбирань), Тіг (17 + 7 передач), Віггінс (14), Гібсон (10), Батлер (8) – старт; Кроуфорд (20), Роуз (12), Джонс (0), Дженг (0), Бьєліца (0), Джордж-Хант (0).

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