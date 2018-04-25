"Хімік" у овертаймі здолав "Миколаїв" та подвоїв перевагу в бронзовій серії

Матч завершився з рахунком 100:92.

В Южному завершився другий матч серії за бронзові медалі чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в якому "Хімік" приймав "Миколаїв" ті виграв вдруге поспіль.

Матч завершився з рахунком 100:92, повідомляє офіційний сайт змагань.

Миколаївці прагнули поновити паритет в серії ще на майданчику суперника. То ж уже в дебюті вони намагалися ні в чому не поступатися. Стримавши стартові спроби господарів відірватися вперед, гості самі стали намагатися збільшувати тиск на суперника. Пресинг з успішною грою під щитами дозволили Миколаєву на кінець стартової чверті вийти вперед на три очки.

З початком другої 10-хвилинки гості збільшили різницю вдвічі. Та господарі на чолі з Сидоровим перехопили ініціативу. Саме після триочкового останнього Хімік повернув перевагу в рахунку. На велику перерву команди пішли за мінімальної перемоги господарів.

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Після поновлення гри результативні атаки Мальчевського й Колтера додали тонусу южненцям та вивели їх вперед на 8 очок. Упродовж чверті Хімік збільшував перевагу до 11 очок. Однак Миколаїв не відступав. Активні дії Кушнірова дозволили скротити відставання до 5 очок.

Заключна чверть почалася перестрілкою триочковими. За три хвилини команди тричі обмінялися результативними кидками з-за дуги. За чотири хвилини до кінця ігрового часу рахунок зрівнявся. Почалися нервові гойдалки. Петров з Сидоровим знову вивели господарів вперед. Та згодом Онуфрієв двома поспіль триочковими відібрав лідерство для своєї команди. У відповідь Сидоров знову прорвався під кільце гостей та зрівняв рахунок за 40 секунд до кінця основного ігрового часу. Мальчевський блок-шотом зупинив останню атаку гостей, але свій випад южненці також не реалізували. То ж підсумок матчу мав визначитися в овертаймі.

Схоже, гості надто виснажилися за матч і на овертайм у них не залишилося емоцій. Миколаївці змогли відповісти южненцям лише після того, як ті провели чотири атаки та набрали 8 очок. Різниця виявилася надто великою для виснажених гостей. Хімік подвоїв перевагу в серії.

У господарів найвагоміший внесок в перемогу зробили Петров, Сидоров та Мальчевський. У гостей Онуфрієв з Кушніровим до останнього тримали команду в боротьбі за перемогу.

Відтак серія переїздить до Миколаєва, де 28 квітня відбудеться третій матч.