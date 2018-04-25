"Голден Стейт" і "Філадельфія" вийшли у друге коло плей-офф НБА

Обидві команди виграли свої серії з рахунком 4:1.

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі серії першого раунду плей-офф, у двох з яких визначились переможці серій.

"Філадельфія 76", обіграла "Майамі Хіт", а "Голден Стейт Ворріорз" - "Сан-Антоніо Сперз" з однаковим рахунком в серії 4-1, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Голден Стейт" на своєму майданчику в Окленді обіграв "Сан-Антоніо" з рахунком 99:91. 30 очок Ла Маркуса Олдріджа, який став найрезультативнішим гравцем матчу, нічим не допомогли "Сан-Антоніо" в загальному протистоянні. 8-очкове відставання від суперника перед фінальною сиренюо означало для гравців з Сан-Антоніо закінчення сезону вже після першого раунду плей-офф.

НБА. Плей-офф. 1/8 фіналу.

24 квітня.

Бостон – Мілуокі 92:87 (23:15, 25:22, 24:24, 20:26)

Рахунок у серії 3:2

Бостон: Хорфорд (22 + 14 підбирань + 6 втрат), Розир (16), Браун (14 + 6 підбирань), Тейтум (8), Оджелей (5 + 7 підборів) – старт; Морріс (10 + 8 підбирань), Смарт (9 + 3 блок-шота + 5 втрат), Бейнс (4), Ларкін (4).

Мілуокі: Міддлтон (23), Адетокумбо (16 + 10 підбирань + 9 передач), Бледсоу (16), Брогдон (2), Зеллер (0) – старт; Паркер (17 + 8 підбирань), Мухаммад (11), Макеров (2), Деллаведова (0), Снелл (0).

Філадельфія – Майамі 104:91 (23:21, 23:25, 34:20, 24:25)

Рахунок у серії 4:1

Філадельфія: Медик (27), Эмбиид (19 + 12 підбирань), Сіммонс (14 + 10 підбирань + 6 передач), Ковінгтон (10), Шарич (8) – старт; Белинелли (11), Джонсон (6), Ільясова (5 + 10 підбирань), Макконнелл (4), Андерсон (0).

Майамі: Т. Джонсон (16), Драгіч (15 + 5 втрат), Дж. Джонсон (4), Уайтсайд (2), Річардсон (0) – старт; Олиник (18 + 8 підбирань + 6 передач), Вінслоу (12 + 7 підбирань), Вейд (11), Еллінгтон (9), Адебайо (4), Макгрудер (0).

Голден Стейт – Сан-Антоніо– 99:91 (22:20, 27:18, 30:27, 20:26)

Рахунок у серії 4:1

Голден Стейт: Дюрант (25 + 6 підбирань + 5 втрат), Томпсон (24), Грін (17 + 19 підбирань + 7 передач), Игудала (7), Макгі (4) – старт; Луні (8), Лівінгстон (8), Вест (4 + 7 підбирань), Кук (2), Янг (0).

Сан-Антоніо: Олдрідж (30 + 12 підбирань), Міллс (18), Гей (9), Мюррей (6 + 8 підбирань), Грін (0) – старт; Джинобили (10 + 7 передач), Андерсон (10), Паркер (4), Бертанс (3), Газоль (1 + 6 підбирань), Форбс (0).