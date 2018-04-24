"Дніпро" програв "Черкаським Мавпам" у першому матчі фіналу баскетбольної Суперліги

"Мавпи" виграли з мінімальною різницею в 1 очко.

"Дніпро" програв "Черкаським Мавпам" у першому матчі фінальної серії баскетбольної Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 75:76, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч розпочався з міні ривка гостей, які стартували 6:0, швидко відправивши «Дніпро» на тайм-аут. Після невиразного початку гри вже команда Журавльова, якій у цьому матчі не міг допомогти Олександр Мішула, відповіла своїм ривком 7:0. Команди діяли хоч і досить нервово, але при цьому результативно, завершивши десятихвилинку з рахунком 29:27 на користь «Дніпра». У «Мавп» у дебюті були проблеми з фолами: вже за підсумками першої чверті 3 зауваження було в пасиві у Конєва і по 2 - у Бояркіна та Кольченка.

Швидкий набір фолів не завадив Коневу стати одним з кращих гравців першої половини - форвард набрав 10 очок і став серйозною проблемою для захисту «Дніпра». У другій чверті команди трохи зменшили оберти в атаці, проте це не завадило «Мавпам» провести фантастичний кидковий відрізок - гості за першу половину реалізували 8 з 12 триочкових. Саме завдяки кидкам з дальньої відстані «Мавпи» зуміли наздогнати суперника під завісу першої половини і відправитися на велику перерву, маючи за плечима 3 очки переваги.

Господарі проспали першу половину третьої чверті, чим скористалися «Мавпи», оформивши ривок 11:5, завдяки якому отримали максимальну в цьому матчі 9-очкову перевагу. «Дніпро» прокинувся в другій половині десятихвилинки, зумівши до мінімуму скоротити відставання перед вирішальним відрізком гри. Команда Журавльова розібралася з проблемами у захисті, за чим, як зазвичай буває, пішов і ривок в атаці - лише «+1» для «Мавп» перед заключною чвертю.

Обмінявшись вдалими відрізками, команди у вирішальну фазу гри - за 4:30 до закінчення основного часу зустрічі - входили за рівного рахунку. Гра була нерезультативною і дуже напруженою - завершальну заключну хвилину команда розпочинали за +1 для «Дніпра» після влучань Глєбова зі штрафних. У наступній атаці гру на себе взяв Кольченко, який не зумів завершити індивідуальний прохід влучним кидком, але й «Дніпро» не зумів відповісти результативним володінням, давши «Мавпам» можливість на вирішальну атаку.

Кобець сміливо пішов у прохід, але опинившись у пастці, випустив м’яча за лінію. Тут вже непростий момент настав для суддів, на допомогу яким прийшла можливість передивитись епізод на відеоповторі. Після вердикту арбітрів зустрічі володіння повернулося до «Мавп», які вирвали перемогу у першому матчі серії завдяки сміливому проходу у трисекунду від Кольченка. Денис Журавльов взяв тайм-аут, але «Дніпру» не вдалося організувати нормальну атаку, маючи на це лише 2 секунди - кидок Шунделя був неточним.

«Черкаські Мавпи» вирвали виїзну перемогу з рахунком 76:75, відібравши у «Дніпра» перевагу домашнього майданчику і продовживши свою переможну серію до 15 матчів. Другий поєдинок фінальної серії відбудеться також у Дніпрі 26 квітня о 19:00.

Фінальна серія. Перший матч

«Дніпро» – «Черкаські Мавпи» - 75:76 (28:27, 16:20, 16:14, 15:15)

«Дніпро»: Глєбов 18 + 8 підбирань + 5 передач, Тимофеєнко 12 + 9 підбирань + 4 передачі - 3 втрати, Ревзін 8 + 4 підбирання - 4 втрати, Сізов 5, Вільховецький 4 + 5 підбирань - старт, Шундель 15, Закурдаєв 12 + 7 підбирань, Шевченко 1

«Черкаські Мавпи»: Конєв 15 + 11 підбирань - 3 втрати, Бояркін 10 + 5 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення, Кольченко 9 + 4 підбирання - 3 втрати, Девіс 9 + 4 підбирання, Липовцев 4 - старт, Кобець 15 + 3 перехоплення, Конате 6, Беллфілд 5 + 3 передачі + 2 перехоплення, Ткаченко 3

Рахунок у серії - 0:1