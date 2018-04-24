"Юта" і "Х'юстон" здобули треті перемоги в серії плей-офф НБА

Обидві команди впритул наблизилися до потрапляння у чвертьфінал.

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися два матчі плей-офф, в яких "Юта" і "Х'юстон" здобули треті перемоги у своїх серіях і впритул наблизились до виходу у другий раунд - чвертьфінал.

"Юта Джазз" обіграла "Оклахому-Сіті Тандер" з рахунком 113:96, а "Х'юстон Рокетс" - "Міннесоту Тимбервулз" - 119:100, повідомляє офіційний сайт турніру.

На рахунку Джеймса Хардена з "Х'юстона" 36 очок і він став найрезультативнішим гравцем дня в складі всіх чотирьох команд.

НБА. Плей-офф. 1/8 фіналу.

23 квітня.

Міннесота – Х'юстон– 100:119 (21:21, 28:29, 20:50, 31:19)

Рахунок у серії 1:3

Міннесота: Таунс (22 + 15 підбирань + 5 втрат), Батлер (19 + 9 підбирань), Віггінс (14), Гібсон (2), Тіг (2) – старт; Роуз (17 + 6 підбирань), Кроуфорд (10), Бьелица (7), Брукс (4), Дженг (3), Джордж-Хант (0).

Х'юстон: Харден (36 + 4 перехоплення), Підлога (25 + 6 підбирань + 6 передач + 5 перехоплень), Аріза (15 + 4 блок-шота), Капела (14 + 17 підбирань), Такер (3) – старт; Гордон (18), Нене (4), Грін (2), Джонсон (2), Блек (0), Джексон (0), Андерсон (0).

Юта – Оклахома-Сіті– 113:96 (24:30, 34:22, 32:21, 23:23)

Рахунок у серії 3:1

Юта: Мітчелл (33 + 7 підбирань), Инглс (20), Гобер (16 + 10 підбирань), Рубіо (13 + 6 підбирань + 8 передач), Фейворс (13) – старт; о'ніл (10 + 9 підбирань), Краудер (6 + 7 підборів), Экзам (2), Жеребко (0), Юдо (0), Беркс (0), Нето (0).

Оклахома: Джордж (32 + 6 підбирань), Уестбрук (23 + 14 підбирань), Ентоні (11 + 6 підбирань), Адамс (9 + 7 підбирань), Брюер (3) – старт; Абринес (10), Грант (6), Фелтон (2), Паттерсон (0), Хьюстис (0), Фергюсон (0), Іванов (0).