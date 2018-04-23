"Хімік" повів у серії за бронзові медалі української Суперліги

Южненці виграли стартовий матч з рахунком 71:60.

В Южному завершився перший матч "Бронзової" серії української баскетбольної Суперліги, в якому "Хімік" обіграв "Миколаїв" в першому матчі.

Гра завершилася з рахунком 71:60, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гравці з Миколаєва виграли стартове вкидання та одразу помчали в атаку. Обидві команди на стартових хвилинах намагалися швидко рухати м’яч та тим самим демонструвати швидкий баскетбол, проте як в одних так і в інших мав місце стартовий мандраж. Відкрито рахунок у грі було на екваторі другої хвилини – відзначився Вячеслав Петров. В миколаївців у стартовому відтинку був надзвичайно активним Олександр Кушніров, який набрав перші 4 бали для свого клубу. Після цього господарі паркету декілька разів намагалися відірватися у рахунку, але в корабелів завжди відповідав Давидюк, який своїми влучаннями двічі зрівнював рахунок лише в першій чверті. На перерву ж команди пішли за мінімальної переваги “Хіміка”- 17:16.

На старті другої десятихвилинки “Хімік” вчергове помчав вперед та відірвався в рахунку, проте знову гравці Миколаєва зуміли зрівняти цифри на табло в ФСК “Олімп”. В другій чверті команди зробили більший акцент на дії у нападі, в результаті чого дещо збільшилася результативність в обох колективів, але так само збільшилося і число втрат.

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“Хімік” намагався за собою вести молодий Ілля Сидоров, який раз по раз атакував кільце суперника, щоправда часто ці кидки цілі не досягали. В другій половині чверті южненці таки знову зуміли відірватися від суперника, але іншої думки був лідер “Миколаєва” – форвард Носков, який влучив ефектний дальній баззер за 3 секунди до завершення періоду та встановив підсумковий рахунок 36:34.

Третя чверть виявилася вирішальною у матчі. Команда Валерія Степановського зуміла вдало діяти під своїм кільцем та здобула важливі очки у нападі – як результат – на останню перерву команди пішли за +13 для южненців.

В четвертій десятихвилинці Володимир Полях намагався змінити малюнок гри, проте наблизитися на небезпечну відстань команді гостей так і не вдалося.

Тож після першого матчу “бронзової серії” лідерство захопив “Хімік”.

Наступна гра між командами відбудеться вже за день - 25 квітня.