"Сан-Антоніо" виграв перший матч у серії з "Голден Стейт" у плей-офф НБА

Команда перемогла з рахунком 103:90 і тепер поступається в загальному рахунку 1:3.

У ніч на понеділок у Національній баскетбольній асоціації "Сан-Антоніо Сперз" обіграв "Голден Стейт Ворріорз" і, як мінімум, уник "сухої поразки" в серії.

Команда перемогла з рахунком 103:90 і тепер поступається в загальному рахунку в серії до чотирьох перемог 1:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

34 очки і 13 підбирань Кевіна Дюранта не допомогли "Ворріорз" обіграти суперника, в складі якого був кращим ЛаМаркус Оллдрідж з 22 очками та 10 підбираннями в активі.

НБА. Плей-офф. 1/8 фіналу.

22 квітня.

Мілуокі – Бостон 104:102 (24:17, 27:18, 24:32, 29:35)

Рахунок у серії 2:2

Мілуокі: Адетокумбо (27 + 7 підбирань), Міддлтон (23), Брогдон (10), Бледсоу (9), Зеллер (4) – старт; Паркер (16 + 7 підбирань), Макеров (8 + 5 блок-шотів), Деллаведова (4), Снелл (3).

Бостон: Браун (34 + 8 підбирань), Тейтум (21), Хорфорд (13 + 9 підбирань), Розир (10 + 8 передач), Бейнс (9 + 11 підборів) – старт; М-з Морріс (13), Оджелей (2), Ларкін (0), Ябуселе (0), Монро (0).

Сан-Антоніо – Голден Стейт 103:90 (30:22, 26:20, 21:29, 26:19)

Рахунок у серії 1:3

Сан-Антоніо: Олдрідж (22 + 10 підбирань), Гей (14 + 7 підбирань), Мюррей (12), Міллс (9), Грін (6) – старт; Джинобили (16), Андерсон (10), Паркер (9), Пау Газоль (5), Бертанс (0).

Голден Стейт: Дюрэнт (34 + 13 підбирань), Томпсон (12), Грін (9 + 18 підбирань + 9 передач + 5 втрат), Макгі (7 + 7 підбирань), Игудала (4) – старт; Лівінгстон (10), Вест (8), Кук (4), Луні (2), Янг (0).

Вашингтон – Торонто 106:98 (22:30, 18:21, 40:29, 26:18)

Рахунок у серії 2:2

Вашингтон: Бив (31), Волл (27 + 6 підбирань + 14 передач), Гортат (12 + 6 підбирань), Портер (12 + 6 підбирань), Морріс (6) – старт; Убре (10), Скотт (4), Маинми (4), Лоусон (0), Саторански (0).

Торонто: ДеРозан (35 + 6 підбирань +6 передач), Лоурі (19 + 7 підбирань), Валанчюнас (11), Ібака (7 + 10 підбирань), Ануноби (4) – старт; Пелтль (10 + 7 підбирань), Райт (7), Сиакам (3), Майлз (2).

Індіана – Клівленд 100:104 (24:30, 26:30, 28:20, 22:24)

Рахунок у серії 2:2

Індіана: Оладипо (17 + 6 підбирань), Тернер (17), Т. Янг (12 + 16 підбирань), Коллинсон (12 + 8 передач), Богданович (10 + 6 підбирань) – старт; Сабоніс (19 + 6 підбирань), Стівенсон (11 + 6 передач), Букер (2), Джозеф (0).

Клівленд: Джеймс (32 + 12 підбирань + 7 передач), Корвер (18), Сміт (12), Лав (5 + 11 підбирань), Кальдерон (5) – старт; Кларксон (12), Грін (8), Худ (6), Ненсі (6), Томпсон (0).