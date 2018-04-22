"Новий Орлеан" виграв усі чотири матчі серії у "Портленда" в плей-офф НБА

Останню гру "Пеліканс" виграли з рахунком 131:123.

У ніч на неділю в Національній баскетбольній асоціації відбулися чотири матчі серій плей-офф - 1/8 фіналу - в одному з яких "Нью-Орлеан Пеліканса" здобули чергову перемогу і вийшли у чвертьфінал.

Команда обіграла "Портленд Трейл Блейзерс" з рахунком 131:123 і виграла серію до чотирьох перемог з сухим рахунком 4-0, повідомляє офіційний сайт ліги.

Відмінними показниками результативності в цьому матчі відзначилися відразу два гравці "Нью-Орлеана". Ентоні Девіс набрав 47 очок і зробив 11 підбирань, а у Джру Холідея - 41 очко, 8 результативних передач і 7 втрат.

НБА. Плей-офф. 1/8 фіналу.

21 квітня

Майамі – Філадельфія 102:106 (26:26, 35:30, 22:23, 19:27)

Рахунок у серії 1:3

Майамі: Драгіч (20 + 5 втрат), Дж. Джонсон (15 + 8 підбирань), Уайтсайд (13 + 13 підбирань), Річардсон (10 + 7 передач + 7 перехоплень), Джонсон (0) – старт; Уейд (25), Еллінгтон (10), Вінслоу (7), Адебайо (2), Олиник (0).

Філадельфія: Медик (24), Сіммонс (17 + 13 підбирань + 10 передач + 7 втрат), Эмбиид (14 + 12 підбирань + 5 блок-шотів + 8 втрат), Шарич (11 + 8 підбирань), Ковінгтон (10) – старт; Белинелли (10), Ільясова (10 + 8 підбирань), Джонсон (8), Макконнелл (2), Андерсон (0).

Новий Орлеан – Портленд 131:123 (26:25, 32:31, 42:31, 31:36)

Рахунок у серії 4:0

Новий Орлеан: Девіс (47 + 11 підбирань), Холідей (41 + 8 передач + 7 втрат), Мур (14), Миротич (10 + 11 підбирань), Рондо (7 + 7 підбирань + 16 передач) – старт; Хілл (6), Кларк (3), Міллер (3).

Портленд: Макколлум (38), Аміну (27), Лиллард (19 + 6 передач), Нуркич (18 + 11 підбирань), Тернер (15) – старт; Болдуін (3), Коллінз (2), Девіс (1), Коннотон (0).

Міннесота – Х'юстон 121:105 (27:28, 25:23, 35:24, 34:30)

Рахунок у серії 1:2

Мінесота: Батлер (28 + 7 підбирань), Тіг (23 + 8 передач), Віггінс (20), Таунс (18 + 16 підбирань), Гібсон (2) – старт; Роуз (17), Кроуфорд (6), Дженг (5), Джонс (2), Бьелица (0), Брукс (0).

Х'юстон: Харден (29 + 7 підбирань + 7 передач), Підлога (17 + 6 передач), Капела (7 + 11 підбирань), Аріза (6), Такер (4) – старт; Гордон (15), Андерсон (12), Грін (10), Нене (4), Джексон (1), Чжоу (0), Блек (0).

Юта – Оклахома-Сіті 115:102 (22:30, 36:23, 31:22, 26:27)

Рахунок у серії 2:1

Юта: Рубіо (26 + 11 підбирань + 10 передач), Мітчелл (22 + 11 підбирань + 5 втрат), Инглс (21), Гобер (18 + 12 підбирань), Фейворс (11) – старт; о'ніл (7), Краудер (4), Экзам (4), Беркс (2), Жеребко (0), Юдо (0), А (0), Стоктон (0) .

Оклахома: Джордж (23), Ентоні (14), Уестбрук (14 + 11 підбирань + 9 передач + 8 втрат), Брюер (9 + 6 підбирань), Адамс (8) – старт; Фелтон (14), Паттерсон (8), Грант (7), Фергюсон (3), Хьюстис (2), Абринес (0), Іванов (0).