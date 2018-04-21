"Індіана" вийшла вперед у серії з "Клівлендом" в плей-офф НБА

Третій матч завершився з рахунком 92:90.

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі першого раунду плей-офф, в самому напруженому з яких "Індіана" обіграла "Клівленд" і повела в серії з рахунком 2:1.

Матч завершився з перевагою "Пейсерс" всього на 2 очки - 92:90, повідомляє офіційний сайт ліги.

Лідер Клівленда ЛеБрон Джеймс набрав у цій зустрічі 28 очок, але кращим снайпером в матчі виявився гравець "Індіани" Бойан Богданович, на рахунку якого 30 балів.

НБА. Плей-офф. 1/8 фіналу.

20 квітня.

Індіана – Клівленд 92:90 (20:31, 20:26, 23:12, 29:21)

Рахунок у серії 2:1

Індіана: Богданович (30), Оладипо (18 + 6 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Янг (12 + 7 підбирань), Тернер (8 + 10 підбирань), Коллісон (3) – старт; Стівенсон (8), Сабоніс (7), Джозеф (6), Букер (0).

Клівленд: Джеймс (28 + 12 підбирань + 8 передач + 6 втрат), Лав (19 + 6 підбирань), Хілл (13), Сміт (8), Корвер (0) – старт; Худ (8), Грін (6), Ненсі (6), Кларксон (2), Осман (0).

Вашингтон – Торонто 122:103 (30:29, 39:32, 32:21, 21:21)

Рахунок у серії 1:2

Вашингтон: Бив (28), Волл (28 + 6 підбирань + 14 передач), Гортат (16), Портер (8 + 8 підбирань), Морріс (7) – старт; Скотт (12), Убре (12), Маинми (6 + блок-шота), Лоусон (5), Саторански (0), Фрейзер (0), Сміт (0).

Торонто: ДеРозан (23), Лоурі (19 + 8 передач + 5 втрат), Валанчюнас (14), Ануноби (12), Ібака (3 + 6 підборів) – старт; Майлз (9), Райт (6), Пелтль (5), Сиакам (5), Пауелл (5), Браун (2), Ногейра (0).

Мілуокі – Бостон– 116:92 (27:12, 31:23, 27:32, 31:25)

Рахунок у серії 1:2

Мілуокі: Міддлтон (23 + 8 підбирань + 7 передач), Адетокумбо (19 + 6 передач), Бледсоу (17), Брогдон (5), Зеллер (2) – старт, Паркер (17), Макеров (14 + 5 блок-шотів), Снелл (6), Деллаведова (5), Мухаммад (3), Браун (3), Дженнінгс (2).

Бостон: Хорфорд (16), Тейтум (14), Браун (11), Розир (9 + 9 передач + 5 втрат), Бейнс (8 + 8 підбирань) – старт; Монро (15 + 12 підбирань + 5 втрат), Морріс (7), Надер (4), Ябуселе (3), Оджелей (3), Ларкін (2).