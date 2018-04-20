"Голден Стейт" і "Новий Орлеан" опинилися за крок від виходу у другий раунд плей-офф НБА

Обидві команди здобули треті перемоги у своїх серіях.

У ніч на п'ятницю в Національній баскетбольній асоціації "Голден Стейт Ворріорз" і "Нью-Орлеан Пеліканс" здобули треті перемоги у серіях плей-офф і опинилися за крок від виходу у другий раунд змагань.

"Голден Стейт" обіграв "Сан-Антоніо Сперз" з рахунком 110:97, повідомляє офіційний сайт ліги.

Форвард "Ворріорз" Кевін Дюрант набрав у цій грі 26 очок, ставши абсолютно кращим серед всіх учасників матчу за результативністю.

НБА. Плей-офф. 1/8 фіналу.

19 квітня.

Майамі – Філадельфія 108:128 (33:37, 31:26, 30:33, 14:32)

Рахунок у серії 1:2

Майамі: Драгіч (23 + 8 передач), Річардсон (14), Дж. Джонсон (12 + 7 підбирань), Т. Джонсон (10), Уайтсайд (5) – старт; Уінслоу (19 + 10 підбирань), Олиник (9+ 3 блок-шота), Вейд (8), Адебайо (5), Еллінгтон (3), Макгрудер (0), Бээбит (0).

Філадельфія: Эмбиид (23 + 7 підбирань + 3 блок-шота), Шарич (21 + 7 підбирань), Сіммонс (19 + 12 підбирань + 7 передач), Ковінгтон (11), Медик (10) – старт; Белинелли (21), Ільясова (8), Андерсон (6), Макконнелл (5), Джонсон (4).

Новий Орлеан – Портленд– 119:102 (36:20, 28:25, 27:25, 28:32)

Рахунок у серії 3:0

Новий Орлеан: Миротич (30 + 8 підбирань), Девіс (28 + 11 підбирань), Холідей (16 + 7 підбирань), Рондо (16 + 11 підбирань), Мур (4) – старт; Міллер (8), Кларк (7), Кроуфорд (5), Хілл (4), Лиггинс (1), Діалло (0), Окафор (0).

Портленд: Макколлум (22), Аміну (21 + 8 підбирань), Лиллард (20), Нуркич (5 + 7 підборів), Харклесс (5) – старт; Ленард (6), Коллінз (6), Лэйман (6), Напьєр (5), Свэниган (3), Болдуін (1), Девіс (0 + 8 підбирань), Коннотон (0).

Сан-Антоніо – Голден Стейт– 97:110 (23:26, 23:26, 26:32, 25:26)

Рахунок у серії 0:3

Сан-Антоніо: Олдрідж (18 + 10 підбирань), Міллс (14), Гей (11 + 6 підбирань), Грін (9), Мюррей (9) – старт; Паркер (16), Андерсон (6), Газоль (6 + 7 підборів), Бертанс (5), Форбс (3), Джинобили (0), Підлога (0), Уайт (0).

Голден Стейт: Дюрант (26 + 9 підбирань + 6 передач), Томпсон (19), Игудала (10), Грін (10 + 6 підбирань + 7 передач), Макгі (6) – старт; Лівінгстон (16), Кук (12), Луні (4), Янг (3), Джонс (2), Вест (2), Белл (0).