"Клівленд" обіграв "Індіану", "Юта" зрівняла рахунок у серії з "Оклахомою" в плей-офф НБА

Відбулися чергові матчі плей-офф Національної баскетбольної асоціації.

Напередодні відбулися чергові матчі плей-офф Національної баскетбольної асоціації. "Клівленд" обіграв "Індіану" - 100:97 і зрівняв рахунок в серії (1:1). "Оклахома" поступилася "Юті" і не змогла зберегти перевагу після перемоги у першій грі - тут також рахунок у серії 1:1. Клівленд – Індіана 100:97 (33:18, 25:28, 16:21, 26:30) Рахунок у серії 1:1 Клівленд: Джеймс (46 + 12 підбирань), Лав (15 + 8 підбирань), Корвер (12), Хілл (6), Сміт (5) – старт; Кальдерон (5), Худ (5), Ненсі (2), Кларксон (2), Грін (2). Індіана: Оладипо (22 + 6 втрат), Тернер (18), Коллісон (16 + 6 підбирань), Богданович (8), Янг (8 + 6 підбирань) – старт; Стівенсон (10), Джозеф (6), Сабоніс (6), Букер (3), Робінсон (0). Оклахома-Сіті – Юта 95:102 (25:26, 21:27, 33:21, 16:28) Рахунок у серії 1:1 Оклахома: Уестбрук (19 + 9 підбирань + 13 передач), Джордж (18 + 10 підбирань), Ентоні (17 + 9 підбирань), Брюер (11), Адамс (9 + 7 підбирань) – старт; Грант (13 + 6 підбирань), Фелтон (8), Абрінес (0), Паттерсон (0). Юта: Митчалл (28 + 6 підбирань), Рубіо (22 + 7 підбирань + 9 передач), Фейворс (20 + 16 підбирань), Гобер (13 + 15 підбирань), Інглс (3) – старт; Жеребко (10), О'Ніл (3), Екзам (2), Краудер (1). Х'юстон – Міннесота 102:82 (18:23, 37:17, 25:18, 22:24) Рахунок у серії 2:0 Х'юстон: Пол (27 + 8 передач), Харден (12 + 7 передач), Аріза (15), Капела (8 + 16 підбирань), Такер (6) – старт; Грін (21 + 12 підбирань), Гордон (9), Джонсон (2), Чжоу (2), Нене (0), Онуаку (0), Джексон (0). Міннесота: Віггінс (13 + 8 підбирань), Батлер (11), Гібсон (8), Тіг (8), Таунс (5 + 10 підбирань) – старт; Бьєліца (16 + 8 підбирань), Роуз (9), Кроуфорд (8), Джонс (0), Дженг (0 + 3 блок-шота).

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