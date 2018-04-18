"Дніпро" обіграв "Хімік" і став другим фіналістом Суперліги

Команда Дениса Журавльова зустрінеться у фінальній серії плей-офф з "Черкаськими Мавпами".

«Дніпро» здобув перемогу в другому виїзному поєдинку проти «Хіміка» і вийшов у фінал баскетбольної Суперліги. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Команди провели не дуже результативний початок зустрічі, але до кінця першої чверті «Дніпро» досяг п'ятиочкової переваги, а перед великою перервою практично подвоїв його. У другій половині зустрічі команда Дениса Журавльова початку просто громити суперника – провела ударну чверть і збільшила відрив до 20 очками. Ось тільки «Хімік» не дозволив собі зазнати таке фіаско в рідних стінах і в останній 10-хвилинці ледь не зрівняв рахунок.

«Дніпро» все ж зумів утримати перевагу і здобув третю перемогу в серії, тим самим завершивши півфінальну серію на свою користь.

Суперліга. Плей-офф. Півфінал

«Хімік» – «Дніпро» 69:75 (13:18, 15:19, 13:24, 28:14)

«Хімік»: Колтер (5 + 4 передачі), Рябчук (4), Еріанс (24 + 4 перехоплення), Мальчевський, Антипов (4) — старт; Петров (2 + 6 передач + 5 втрат), Павлов (13), Марченко (6), Сидоров (3).

«Дніпро»: Вільховецький (15 + 5 підбирань), Шундель (4 + 5 втрат), Ревзін (6), Глєбов (17 + 7 підбирань), Тимофеєнко (20 + 13 підбирань) — старт; Закурдаєв (3), Шевченко (7 + 9 підбирань), Мироненко (3 + 4 підбирання), Сізов (0 + 7 підбирань + 4 передачі).

Рахунок у серії — 1:3

Таким чином, команда Журавльова взяла реванш за минулорічний сезон, коли поступилася южненцям на цій же стадії плей-офф.

Нагадаємо, другим фіналістом Суперліги стали «Черкаські Мавпи».