"Торонто" і "Бостон" виграли другі матчі в плей-офф НБА

"Торонто" обіграв "Вашингтон", "Бостон" був сильнішим за "Мілуокі".

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі серії першого раунду плей-офф - 1/8 фіналу, в яких "Торонто Репторс" і "Бостон Селтікс" здобули другі перемоги над своїми суперниками.

"Торонто" обіграв "Вашингтон Візардс" з рахунком 130:119, а "Бостон" був сильнішим за "Мілуокі Бакс" - 120:106, повідомляє офіційний сайт ліги.

Лідер "Торонто" Демар Дерозан набрав у грі 37 очок.і став безумовно кращим не тільки в своїй команді, але і в матчі в цілому. У грі "Бостона" і "Мілуокі" у складі переможців 30 очок набрав Джейлін Браун. У складі "Бакс" такий самий очковий показник у Янніса Адетокунбо.

НБА. Плей-офф 1/8 фіналу.

17 квітня.

Торонто – Вашингтон 130:119 (44:27, 32:31, 24:32, 30:29)

Рахунок у серії 2:0

Торонто: ДеРозан (37), Валанчюнас (19 + 14 підбирань), Лоурі (13 + 7 підбирань + 12 передач), Ібака (10 + 9 підбирань + 3 блок-шота), Ануноби (9) – старт; Майлз (18), Сиакам (6), Пелтль (4), Браун (3), ВанВлит (0), Пауелл (0), Ногейра (0).

Вашингтон: Уолл (29 + 9 передач + 4 блок-шота), Портер (12), Бив (9), Морріс (6), Гортат (0) – старт; Скотт (20), Лоусон (14 + 8 передач), Убре (14), Маинми (12), Саторански (3).

Бостон – Мілуокі 120:106 (33:22, 27:29, 30:24, 30:31)

Рахунок у серії 2:0

Бостон: Браун (30), Розир (23 + 8 передач), Хорфорд (16), Бейнс (6 + 6 підбирань), Тейтум (4 + 7 підбирань) – старт; Морріс (18), Монро (12), Ларкін (11), Ябуселе (0), Надер (0), Оджелей (0).

Мілуокі: Адетокумбо (30 + 9 підбирань + 8 передач), Міддлтон (25), Хенсон (12 + 6 підбирань), Бледсоу (12 + 7 підбирань), Снелл (2) – старт; Мухаммад (11), Брогдон (10), Браун (4), Зеллер (0), Паркер (0), Террі (0), Деллаведова (0), Макеров (0).

Портленд – Новий Орлеан 102:111 (23:25, 36:29, 19:33, 24:24)

Рахунок у серії 1:1

Портленд: Макколлум (22 + 6 передач), Лиллард (17 + 7 втрат), Аміну (14 + 15 підбирань), Нуркич (13), Тернер (0) – старт; Коллінз (12), Харклесс (11), Коннотон (9), Девіс (4 + 6 підбирань), Болдуін (0).

Новий Орлеан: Холідей (33 + 9 передач), Девіс (22 + 13 підбирань + 5 втрат), Миротич (17 + 8 підбирань), Рондо (16 + 10 підбирань + 9 передач + 6 втрат), Мур (8) – старт; Міллер (8), Хілл (4), Кларк (3), Діалло (0).