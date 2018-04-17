"Майамі" обіграв "Філадельфію", "Голден Стейт" - "Сан-Антоніо" - у матчах плей-офф НБА

За океаном набирають хід матчі вирішальної частини сезону.

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися два матчі першого раунду плей-офф, в яких "Майамі Хіт" обіграв "Філадельфію 76", а "Голден Стейт Ворріорз" - "Сан-Антоніо Сперс". "Голден Стейт" виграв з рахунком 116:101, повідомляє офіційний сайт ліги. Лідери "Ворріорз" Кевін Дюрант (32 очки) і Клей Томпсон (31) набрали в сумі 63 бали. А кращий бомбардин "Сперс" ЛаМаркус Олдрідж 34 бали. НБА. Плей-офф. 1/8 фіналу. 16 квітня. Філадельфія – Майамі 103:113 (29:22, 13:34, 33:30, 28:27) Рахунок у серії 1:1 Філадельфія: Сіммонс (24 + 9 підбирань + 8 передач), Шарич (23 + 9 підбирань + 5 втрат), Ільясова (14 + 11 підбирань), Медик (11), Ковінгтон (7 + 8 підборів) – старт; Белинелли (16), Іванов (6 + 7 підборів), Макконнелл (2), Фульц (0), Холмс (0). Майамі: Драгіч (20), Дж. Джонсон (18 + 7 підбирань), Річардсон (14 + 3 блок-шота), Т. Джонсон (5), Уайтсайд (4) – старт; Уейд (28 + 7 підбирань), Еллінгтон (11), Олиник (11), Вінслоу (2), Адебайо (0), Макгрудер (0). Голден Стейт – Сан-Антоніо 116:101 (23:25, 24:28, 33:22, 36:26) Рахунок у серії 2:0 Голден Стейт: Дюрант (32 + 6 підбирань + 6 передач), Томпсон (31), Игудала (14 + 7 підбирань), Макгі (10 + 7 підбирань), Грін (9 + 6 передач) – старт; Уест (10), Кук (6), Луні (2), Лівінгстон (2), Янг (0), Белл (0), Джонс (0). Сан-Антоніо: Олдрідж (34 + 12 підбирань), Міллс (21), Гей (120, Мюррей (4), Грін (0) – старт; Газоль (12), Джинобили (10), Бертанс (5), Паркер (2), Андерсон (1), Форбс (0), Уайт (0).

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