"Клівленд" несподівано поступився "Індіані" в першому матчі серії плей-офф НБА

Гра завершилася з рахунком 80:98.

У ніч на понеділок у Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі першого раунду плей-офф, в одному з яких "Клівленд Кавальєрс" несподівано поступився "Індіані Пейсерз"

Гра завершилася з рахунком 80:98, повідомляє офіційний сайт ліги.

Лідер "Клівленда" Леброн Джеймс набрав у цій грі 24 очки, зробив 10 підборів і 12 передач. У той же час, лідер "Індіани" Віктор Оладипо набрав 32 бали.

НБА. Плей-офф 1/8 фіналу.

15 квітня.

Бостон – Мілуокі 113:107 OT (29:17, 15:30, 26:19, 29:33, 14:8)

Рахунок у серії 1:0

Бостон: Хорфорд (24 + 12 підбирань), Розир (23), Браун (20), Тейтум (19 + 10 підбирань + 5 втрат), Бейнс (0) – старт; М-з Морріс (21 + 7 підбирань), Ларкін (5), Монро (1), Оджелей (0).

Мілуокі: Адетокумбо (35 + 13 підбирань + 7 передач), Міддлтон (31 + 8 підбирань + 6 передач), Бледсоу (9 + 5 втрат), Хенсон (7 + 6 блок-шотів), Снелл (2) – старт; Брогдон (16), Террі (3), Паркер (2), Зеллер (2), Браун (0).

Клівленд – Індіана 80:98 (14:33, 24:22, 27:18, 15:25)

Рахунок у серії 0:1

Клівленд: Джеймс (24 + 10 підбирань + 12 передач), Худ (9), Лав (9 + 17 підбирань), Джордж Хілл (7), Грін (0) – старт; Джей Ар Сміт (15), Ненсі (10), Кларксон (6), Кальдерон (0), Корвер (0), Осман (0), Томпсон (0).

Індіана: Оладипо (32), Тернер (16 + 8 підбирань), Богданович (15), Янг (7), Коллісон (6 + 6 передач) – старт; Стівенсон (12), Сабоніс (4), Джозеф (3), Букер (3).

Оклахома-Сіті – Юта 116:108 (25:25, 29:23, 27:24, 35:36)

Рахунок у серії 1:0

Оклахома: Джордж (36 + 7 підбирань), Уестбрук (29 + 13 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Ентоні (15 + 7 підбирань), Адамс (7) – старт; Абринес (11), Грант (4), Фелтон (2), Фергюсон (0), Паттерсон (0).

Юта: Мітчелл (27 + 10 підбирань), Гобер (14 + 7 підбирань), Инглс (13), Рубіо (13 + 7 підбирань), Фейворс (7) – старт; Краудер (13), Экзам (10), Беркс (10), Жеребко (0), А (0), Юдо (0).

Х'юстон – Міннесота 104:101 (27:21, 27:26, 22:25, 28:29)

Рахунок у серії 1:0

Х'юстон: Хадерн (24 + 12 підбирань), Капела (24 + 12 підбирань + 3 блок-шота), Підлога (14 + 6 втрат), Аріза (3), Такер (3) – старт; Гордон (7), Нене (5), Грін (4 + 7 підбирань), Іванов (0).

Міннесота: Віггінс (18 + 6 підбирань), Тіг (15 + 9 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Батлер (13), Гібсон (9 + 6 підбирань), Таунс (8 + 12 підбирань) – старт; Роуз (16), Кроуфорд (15), Дженг (7), Джонс (0), Бьелица (0).