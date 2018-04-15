"Черкаські Мавпи" стали першим фіналістом баскетбольної Суперліги

Команда у трьох матчах здолала МБК "Миколаїв".

В Миколаєві завершився третій матч серії 1/2 фіналу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліи, в якому "Черкаські Мавпи" обіграли місцевий МБА та лостроково вийшли у фінал змагань.

Гра завершилася з рахунком 57:59, повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперники мляво почали матч, набравши на двох чотири очки за стартові чотири хвилини чверті. У другій половині першого ігрового відрізку команди почали влучати, проте низький відсоток реалізації в дебюті матчу позначився на результативності. У другій чверті команди поліпшили свої кидкові показники, обмінявшись по ходу десятихвилинки міні-ривками, проте останнє слово залишилося за господарями, які зберегли перевагу і виграли першу половину з 5-очковим відривом. Головним героєм 3 складі команди Поляха став Давидюк, який за відсутності Кушнірова взяв на себе роль лідера і набрав 10 очок за половину, продемонструвавши ефективну і ефектну гру в фарбі. У Мавп треба відмітити Конєва, який вийшовши з лави, став кращим у складі гостей до великої перерви - 10 очок + 5 підбирань.

У середині третьої чверті Мавпи вперше в цьому матчі ийшли вперед, проте лідерство зберігали недовго. Незважаючи на корисну гру Конате, який провів відмінний відрізок в атаці, Миколаїв зумів повернути символічну перевага в два очки перед вирішальним відрізком гри.

У четвертій чверті команди починали все спочатку - за 5 хвилин до закінчення основного часу рахунок був 53:53. На два очки від Мусієнко п'ятьма балами поспіль відповів Конєв. Давидюк за 60 секунд до кінця матчу скоротив відставання до одного очка, після чого Миколаїв зумів відзахищався і мав можливість повернути собі лідерство, однак замість цього допустив втрату - на передачі помилився Попов. У наступній атаці Конєв реалізував 1 з 2 штрафних і, як виявилося, встановив остаточний рахунок матчу.

Миколаїв мав можливість перевести гру в овертайм або навіть повернути лідерство, однак Носков не зміг один в один обіграти Девіса, допустивши втрату. Мавпи могли поставити крапку в напруженому матчі, проте американець, після перехоплення не зумів реалізувати лейап. Полях взяв тайм-аут, щоб організувати останню атаку своєї командних, однак у господарів була лише 1 секунда на атаку - кидок був дуже невлучним.

У підсумку, поступаючись по ходу більшої частини матчу, Мавпи зуміли перехопити ініціативу і довести поєдинок до перемоги. Команда Максима Міхельсона всуху виграла півфінальну серію плей-оф і вперше в історії клубу вийшла в фінал чемпіонату України.

Суперліга. Півфінал. Третій матч

МБК Миколаїв - Черкаські Мавпи 57:59 (16:12, 21:20, 12:15, 8:12)

Миколаїв: Давидюк 20 + 8 підбирань, Онуфрієв 7 + 7 підбиранб, Тонченко 6 + 2 передачі, Носков 4 +5 підбирань - 6 втрат, Мусієнко 2 - старт, Попов 11 + 5 підбирань + 4 передачі - 4 втрати, Іванов 5, Хохоник 2, Жуковський 0, Анікієнко 0

Черкаські Мавпи: Девіс 8 + 9 підбирань + 4 передачі - 6 втрат, Липовцев 6 + 6 підбирань + 4 перехоплення, Бояркін 5, Кольченко 5, Ткаченко 0 + 5 підбирань - старт, Конєв 20 + 9 підбирань, Конате 15 + 4 підбирання, Беллфілд 0

Рахунок у серії - 0:3