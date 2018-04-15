"Голден Стейт" обіграв "Сан-Антоніо" у першому матчі плей-офф НБА

Матч завершився з рахунком 113:92

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації стартував плей-офф сезону, де в першому матчі "Голден Стейт Ворріорз" обіграв "Сан-Антоніо Сперс".

Матч завершився з рахунком 113:92, повідомляє офіційний сайт ліги.

Кевін Дюрант в цьому матчі набрав 24 очки і поступився пальмою першості в гонці бомбардирів Клею Томпсону (27). У Ламаркуса Олдріджа з "Сан-Антоніо" в активі лише 14 балів.

НБА. 1/8 фіналу.

14 квітня

Голден Стейт – Сан-Антоніо 113:92 (28:17, 29:24, 29:22, 27:29)

Рахунок у серії 1:0

Голден Стейт: Томпсон (27), Дюрэнт (24 + 8 підбирань + 7 передач), Макгі (15), Грін (12 + 8 підбирань + 11 передач), Игудала (3 + 7 підборів) – старт; Лівінгстон (11), Луні (6), Кук (5), Вест (4), Янг (3), Белл (3), Джонс (0).

Сан-Антоніо: Олдрідж (14), Мюррей (8), Грін (6), Міллс (5), Андерсон (0) – старт; Гей (15), Форбс (14), Джинобили (9), Уайт (7), По Газоль (6), Бертанс (4), Паркер (2), Ловернь (2).

Торонто – Вашингтон 114:106 (28:23, 27:36, 31:26, 28:21)

Рахунок у серії 1:0

Торонто: Ібака (23 + 12 підбирань), ДеРозан (17 + 6 передач), Ануноби (12), Лоурі (11 + 9 передач + 5 втрат), Валанчюнас (9 + 9 підбирань) – старт; Райт (18), Майлз (12), Сиакам (9), Пелтль (2), Ногейра (1), Пауелл (0).

Вашингтон: Уолл (23 + 15 передач + 5 втрат), Морріс (22 + 11 підбирань + 6 передач), Бив (19), Гортат (12 + 6 підбирань), Портер (9) – старт; Скотт (14), Убре (3), Маинми (2), Саторански (2), Фрейзер (0).

Філадельфія – Майамі 130:103 (29:35, 27:25, 34:18, 40:25)

Рахунок у серії 1:0

Філадельфія: Медик (28), Шарич (20 + 6 підбирань), Сіммонс (17 + 9 підбирань + 14 передач + 5 втрат), Ковінгтон (9 + 7 підбирань + 3 блок-шота), Джонсон (2 + 7 підбирань) – старт; Белинелли (25), Ільясова (17 + 14 підбирань), Фульц (5), Коркмаз (3), Макконнелл (2), Андерсон (2), Холмс (0).

Майамі: Драгіч (15), Дж. Джонсон (13), Т. Джонсон (9), Річардсон (4), Уайтсайд (2 + 6 підборів) - старт; Олиник (26 + 7 підбирань), Вейд (11), Вінслоу (9 + 7 підбирань), Еллінгтон (6), Адебайо (6), Макгрудер (2), Бэббит (0).

Портленд – Новий Орлеан 95:97 (18:21, 18:24, 27:30, 32:22)

Рахунок у серії 0:1

Портленд: Макколлум (19), Лиллард (18 + 7 підбирань + 7 передач), Тернер (13 + 7 підбирань), Нуркич (11 + 11 підбирань), Аміну (7 + 7 підборів) – старт; Коллінз (8), Коннотон (7), Напьєр (6), Девіс (6 + 13 підбирань), Болдуін (0), Ленард (0).

Новий Орлеан: Девіс (35 + 14 підбирань + 4 блок-шота), Холідей (21 + 7 підбирань), Миротич (16 + 11 підбирань + 4 блок-шота), Рондо (6 + 8 підбирань + 17 передач), Мур (4) – старт; Кларк (10), Хілл (3), Діалло (2), Міллер (0).