"Дніпро" на нервах обіграв "Хімік" у півфіналі баскетбольної Суперліги

Дніпряни повели в серії до трьох перемог з рахунком 2:0.

У другому матчі півфінальної серії баскетбольної Суперліги «Дніпро» виграв у «Хіміка».

На відміну від першої гри, де дніпряни мали беззаперечну перевагу, другий поєдинок пройшов за іншим сценарієм: «Хімік» довгий час був попереду в рахунку.

Першу половину южненці виграли з перевагою в 17 очок, але після великої перерви цей гандикап почав стрімко танути. За три хвилини до кінця основного часу «Дніпро» зрівняв рахунок і здалося, що дуже ймовірним буде овертайм. Однак лідери «Дніпра» не стали відкладати справу в довгий ящик, а «Хімік» виглядав повністю деморалізованим і за останні кілька хвилин не зміг набрати жодного очка.

67:62 – «Дніпро» повів у півфінальній серії з рахунком 2:0, і у «Хіміка» більше немає права на помилку. Третій матч серії відбудеться 16 квітня в Южному.

Суперліга. Плей-офф. Півфінал. Другий матч

«Дніпро» — «Хімік» 67:62 (14:10, 15:20, 11:15, 27:17) серія – 2:0

«Дніпро»: Мишула (12 + 5 передач), Вільховецький (3), Ревзін (8 + 6 підбирань + 4 передачі), Глєбов (13 + 10 підбирань), Тимофеєнко (17 + 5 підбирань) — старт; Загреба, Шундель (7), Шевченко (7 + 5 підбирань), Сізов (0 + 4 підбирання).

«Хімік»: Колтер (16), Рябчук (4), Еріанс (13 + 5 підбирань), Мальчевський (4 + 8 підбирань), Петров (7 + 8 підбирань) — старт; Антипов (4), Павлов (3), Марченко, Сидоров (11 + 5 підбирань).

Нагадаємо, що в іншій півфінальній серії Суперліги «Черкаські Мавпи» обіграють «Миколаїв» з рахунком 2:0.