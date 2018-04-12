"Черкаські Мавпи" подвоїли перевагу у півфінальній серії з "Миколаєвом"

Другий матч серії завершився з рахунком 83:54.

У дебюті гри Миколаїв демонстрував дуже небагато командного баскетболу в атаці.

Більшість атак гостей були з опором і, як підсумок, команда Поляха реалізувала лише 23% кидків з гри в першій чверті, повідомляє Федерація баскетболу України.

Мавпи, як і в першому матчі, контролювали гру, атакували з відсотком 60+ і мали невелику перевагу на щитаї. Як підсумок, +9 для господарів вже після перших 10 хвилин гри.

Друга чверть розпочалася з ривка миколаївців 6:0, після якого команди довго не могли відзначитись набраними очками. Мавпи свої перші бали набрали лише під кінець п'ятої хвилини чверті і в цілому помітно зменшили оберти, набравши лише 12 очок за десятихвилинку. Спадом у грі суперника скористалися «корабели», які перед великою перервою скоротили відставання до 4 очок.

Ключовою у другій половині стала друга половина третьої чверті, під час якої господарі реалізували серію дальніх влучань. Точні триочкові кидки від Кобця, Конате, Девіса і Конєва дали Мавпам можливість зробити потужний ривок і оформити двозначну перевагу перед заключною чвертю.

Як виявилося, на другу половину сил у підопічних Володимира Поляха не вистачило. Мавпи продовжили збільшувати відрив у заключній чверті, раз по раз набираючи очки після вдалого руху м’яча і обіграшу своїх опонентів один в один. Інтрига в цьому матчу вмерла ще задовго до його закінчення: Мавпи мали більше 20 очок переваги протягом майже усієї четвертої чверті і довели матч до комфортної перемоги, подвоївши перевагу в серії.

Третій матч серії команди проведуть вже у Миколаєві, де команди зіграють у суботу 14 квітня о 16:00.

Черкаські Мавпи - МБК Миколаїв 83:54 (21:12, 12:17, 25:15, 25:10)

Черкаські Мавпи: Девіс 16 + 6 підбирань, Кольченко 9 + 3 передачі, Ткаченко 8, Липовцев 3 + 7 підбирань - 3 втрати, Бояркін 2 - старт, Кобець 14, Конате 10 + 10 підбирань + 3 передачі, Конєв 10 + 8 + 4 передачі, Беллфілд 7 + 6 + 4 передачі, Скапінцев 4, Нагорний 0, Руслов 0

Миколаїв: Онуфрієв 18, Давидюк 15 + 8 підбирань, Носков 7 + 4 підбирання, Тонченко 0, Мусієнко 0 - старт, Хохоник 8, Жуковський 5 + 4 підбирання, Анікієнко 0, Івано 0, Бобров 0

Рахунок у серії - 2:0