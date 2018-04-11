"Дніпро" розгромив "Хімік" у першому матчі півфінальної серії баскетбольної Суперліги

Гра завершилася з рахунком 96:62.

Відбувся перший півфінальний матч плей-офф баскетбольної Суперліги. "Дніпро" на своєму паркеті впевнено обіграв "Хімік", повідомляє офіційний сайт змагань.

Боротьбу вболівальники побачили лише у стартовій чверті, а після на майданчику залишилася одна команда - «Дніпро». Підопічні Дениса Журавльова мали беззаперечну ігрову перевагу, з кожною десятихвилинкою суттєво збільшуючи свій відрив, який до кінця матчу склав 34 очки.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Станіслав Тимофеєнко, який набрав 23 бали.

Відзначимо, що ця перемога стала вже шостою для «Дніпра» над «Хіміком» у поточному сезоні. Раніше дніпряни чотири рази перемагали южненців у регулярному чемпіонаті, а також у фіналі Кубка України.

Суперліга. Плей-офф. Півфінал

«Дніпро» - «Хімік» 96:62 (18:20, 24:9, 29:17, 25:16)

«Дніпро»: Мішула (4 + 7 передач), Вільховецький (2 + 4 передачі), Ревзін (20 + 6 підбирань), Глєбов (5 + 5 підбирань + 5 передач), Тимофієнко (23 + 4 підбирання) — старт; Загреба (4), Шундель (9), Закурдаєв (1), Шевченко (0 + 6 підбирань), Мироненко (15 + 6 підбирань), Сізов (13 + 5 підбирань)

«Хімік»: Колтер (11), Марченко (2 + 4 передачі), Еріанс (4), Павлов (10 + 5 підбирань + 4 передачі), Антипов (11) — старт; Мальчевський (15 + 10 підбирань), Рябчук, Петров (7), Сидоров (2), Сивир.

Нагадаємо, в іншому півфіналі «Черкаські Мавпи» виграли у «Миколаєва».