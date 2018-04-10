"Черкаські Мавпи" виграли перший матч півфінальної серії у "Миколаєва"

Гра завершилася з рахунком 91:78

"Черкаські Мавпи" здобули досить впевнену перемогу в стартовому матчі півфінальної серії з МБК "Миколаїв", вигравши домашній матч з рахунком 91:78.

Мавпи почали матч у своєму фірмовому стилі. Господарі грали в атаці розкуто, різноманітно і командно, швидко реалізувавши 6 з 8 триочкових і набравши 28 очок за стартову десятихвилинку, повідомляє офіційний сайт змагань.

Однак під кінець ігрового відрізку команда Міхельсона дала збій, схибивши три поспіль дальніх за останні 15 секунд чверті, а "корабели" зуміли скоротити відставання до 6 очок. Відмінний відрізок провів Давидюк, чия активна гра на обох сторонах майданчика допомогла гостям трохи вирівняти гру.

Як виявилося, сплеск у грі гостей був епізодичним. Мавпи продовжили гнути свою лінію у другій чверті і в підсумку перед великою перервою отримали 13 очок переваги. Вже після 20 хвилин гри 4 фоли до пасиву записав розігруючий “корабелів” Тонченко, а 13 втрат стали серйозною проблемою для команди Поляха у першій половині.

Другу частину гри господарі почали з ривка 8:0, який дав Мавпам рекордні в цьому матчі 20 очок переваги. Полях відреагував тайм-аутом, після якого Давидюк відповів двома влучними триочковими, проте відрив господарів нікуди не подівся. Підопічні Міхельсона продовжували активно рухати м'яч в атаці, раз по раз виводячи своїх снайперів на відкриті кидки, а ті, в свою чергу, не підводили.

На заключному відрізку гри Мавпи зменшили оберти, чим скористалися гості. Треба віддати належне миколаївцям, які, незважаючи на солідний гандикап суперника, не опускали руки і зуміли скоротити відставання до 9 очок. Однак на більше команди Поляха не вистачило. Точні штрафні і результативний прохід Кольченка, а також триочковий від Кобця зняли усі питання в цьому матчі.

Другий матч серії команди проведуть також у Черкасах – поєдинок відбудеться у четвер 12 квітня о 19:00.

Суперліга Парі-Матч. Півфінал. Перший матч

Черкаси, ПС Будівельник

Черкаські Мавпи – МБК Миколаїв 91:78 (28:22, 21:14, 22:19, 20:23)

Черкаські Мавпи: Девіс 16 + 8 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення - 2 втрати, Бояркін 12 + 4 передачі + 3 перехоплення, Ткаченко 10 + 5 підбирань, Кольченко 9, Липовцев 7 – старт, Кобець 20, Конєв 12 + 5 підбирань + 3 передачі, Конате 3, Беллфілд 2 + 4 передач, Руслов 0, Скапінцев 0, Нагорний 0

МБК Миколаїв: Кушніров 14 очок + 11 підбирань – 3 втрати, Онуфрієв 11, Попов 6, Мусієнко 6, Тонченко 6 + 6 передач – 6 втрат – старт, Давидюк 12, Носков 9 + 6 підбирань – 3 втрати, Анікієнко 9 + 5 підбирань – 3 втрати, Іванов 3, Бобров 2, Жуковський 0, Хохоник 0