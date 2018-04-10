Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася суперників по групі ЧС-2018.

Україна зіграє в Групі D, де її суперниками стали збірні Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії.

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася своїх суперників на чемпіонаті світу 2018 року.

Україна зіграє в Групі D, де її суперниками стали збірні Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії, повідомляє Федерація баскетболу України.

У чвертьфінал з кожної групи виходить по дві команди. Фінальна частина турніру пройде на Філіппінах з 8 по 12 червня.

Чоловіча збірна з баскетболу 3х3 у даний момент займає п'яте місце в рейтингу найсильніших збірних світу з цього виду спорту, поступаючись лише Сербії, Росії, Словенії та Латвії.

На минулорічному чемпіонаті світу українці посіли третє місце, перегравши у боротьбі за бронзу Словенію з рахунком 16:13.