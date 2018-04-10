Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася суперників по групі ЧС-2018.
18:24, 10 квітня 2018Баскетбол
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Україна зіграє в Групі D, де її суперниками стали збірні Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії.
Збірна України дізналася суперників по групі ЧС / facebook.com/UkrBasket
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася своїх суперників на чемпіонаті світу 2018 року.
Україна зіграє в Групі D, де її суперниками стали збірні Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії, повідомляє Федерація баскетболу України.
У чвертьфінал з кожної групи виходить по дві команди. Фінальна частина турніру пройде на Філіппінах з 8 по 12 червня.
Чоловіча збірна з баскетболу 3х3 у даний момент займає п'яте місце в рейтингу найсильніших збірних світу з цього виду спорту, поступаючись лише Сербії, Росії, Словенії та Латвії.
На минулорічному чемпіонаті світу українці посіли третє місце, перегравши у боротьбі за бронзу Словенію з рахунком 16:13.
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