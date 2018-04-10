"Оклахома" обіграла "Майамі", "Нью-Йорк" поступився "Клівленду" в НБА

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. "Торонто" здобув виїзну перемогу над "Детройтом", повідомляє офіційний сайт турніру. Детройт – Торонто 98:108 (32:32, 28:25, 20:28, 18:23) Детройт: Кеннард (20 + 7 підбирань), Джексон (16 + 9 передач), Толлівер (13), Морленд (11 + 7 підбирань), Джонсон (5) – старт; Сміт (15), Елленсон (12), Геллоуей (6), Енніс (0). Торонто: Валанчюнас (25 + 9 підбирань), ДеРозан (16 + 7 передач), Лоурі (11 + 6 підбирань + 9 передач), Сіакам (10 + 6 підбирань), Анунобі (8) – старт; Пелтль (12 + 7 підбирань), Браун (11), Майлз (7), Райт (4), Маккінні (2), Пауелл (2). Нью-Йорк – Клівленд 109:123 (25:26, 24:35, 28:29, 32:33) Нью-Йорк: Бізлі (20), Нілікіна (17 + 6 підбирань), Томас (14 + 7 підбирань), Берк (12 + 8 передач), О'Куінн (8) – старт; (17 + 6 підбирань), Дотсон (11), Корнет (6), Хікс (2), Джек (2). Клівленд: Лав (28), Джеймс (26 + 6 підбирань + 11 передач), Грін (10), Хілл (5), Корвер (2) – старт; Сміт (16 + 7 підбирань), Кларксон (16), Ненсі (10 + 6 підбирань), Томпсон (5), Кальдерон (3), Жижич (2), Холланд (0), Осман (0). Майамі – Оклахома-Сіті 93:115 (27:21, 25:28, 29:27, 12:39) Майамі: Річардсон (18), Уайтсайд (16 + 8 підбирань + 3 блок-шота), Т. Джонсон (12), Дж. Джонсон (11), Драгіч (4 + 7 передач) – старт; Уінслоу (12 + 9 підбирань), Адебайо (6), Вейд (6 + 5 втрат), Оліник (5 + 6 підбирань), Еллінгтон (3), Макгрудер (0), Джонс (0). Оклахома: Джордж (27), Уестбрук (23 + 18 підбирань + 13 передач), Ентоні (11), Адамс (7), Брюер (6) – старт; Грант (17), Фелтон (9), Паттерсон (7), Абринес (5), Фергюсон (3), Хьюстис (0), Коллісон (0), Джонсон (0). Бруклін – Чикаго 114:105 (29:26, 33:29, 24:28, 28:22) Бруклін: Кребб (41), Расселл (21 + 6 підбирань + 11 передач + 5 втрат), Динуідді (20 + 7 передач), Аллен (8 + 4 блок-шота), Холліс-Джефферсон (4 + 6 підборів) – старт; Дойл (8), Ейсі (5), Каннінгем (5), Стаускас (2). Чикаго: Пейн (15 + 6 передач), Холідей (13), Нваба (11 + 10 підбирань), Фелісоі (10), Маркканен (10 + 6 підбирань) – старт; Кілпатрік (16), Портіс (14 + 7 підбирань), Арчидіаконо (9), Грант (7), Ашик (0). Міннесота – Мемфіс 113:94 (20:26, 36:27, 27:22, 30:19) Міннесота: Таунс (24 + 18 підбирань),Тіг (24 + 8 передач + 5 втрат), Батлер (15), Віггінс (7 + 6 підбирань), Гібсон (4) – старт; Роуз (13), Дженг (11 + 6 підбирань), Джонс (8), Джордж-Хант (3), Кроуфорд (2), Бьєліца (2),Брукс (0), Олдріч (0). Мемфіс: Маклемор (18 + 7 підбирань), Д. Брукс (15), Ребб (14 + 8 підбирань), Девіс (10), Сіммонс (5) – старт; М. Брукс (14 + 5 втрат), Чалмерс (8), Генрі (6), Джонсон (4). Мілуокі – Орландо 102:86 (31:21, 14:21, 29:25, 28:19) Мілуокі: Бледсоу (20 + 12 підбирань + 11 передач), Міддлтон (18 + 7 підбирань + 6 передач), Паркер (16 + 9 підбирань + 5 втрат), Снелл (9), Хенсон (6) – старт; Мухаммад (22 + 8 підбирань), Зеллер (4), Дженнінгс (3), Брогдон (20, Вілсон (2), Террі (0), Макеров (0), Браун (0). Орландо: Вучевич (17 + 10 підбирань + 7 передач + 3 блок-шота), Хезонья (12), Гордон (12 + 6 втрат), Айванду (8), Огастін (7 + 9 передач + 7 втрат) – старт; Бийомбо (14 + 6 підбирань), Берч (10 + 9 підбирань), Мак (6), Первіс (0), Артіс (0). Сан-Антоніо – Сакраменто 98:85 (17:25, 26:25, 17:16, 38:19) Сан-Антоніо: Олдрідж (15 + 14 підбирань), Міллс (14), Грін (4), Мюррей (4), Газоль (2) – старт; Гей (18 + 6 підбирань), Джинобілі (17 + 6 підбирань), Форбс (11), Андерсон (8), Паркер (2), Бертанс (2), Пол (0), Ловернь (0). Сакраменто: Коулі-Стайн (25 + 10 підбирань), Фокс (21 + 7 передач + 5 втрат), Семпсон (6 + 7 підбирань), Богданович (2), Джексон (0) – старт; Хілд (17), Гейс (7 + 9 підбирань), Кулі (4), Картер (3), Кабокло (0). Денвер – Портленд 88:82 (28:23, 14:26, 24:20, 22:13) Денвер: Бартон (22 + 7 підбирань + 5 втрат), Йокіч (15 + 20 підбирань + 11 передач), Мюррей (12 + 5 втрат), Чендлер (8 + 6 підбирань), Миллсеп (6 + 9 підбирань) – старт; Харріс (12), Пламлі (8), Харріс (5), Крейг (0), Лайлс (0). Портленд: Ліллард (25), Нуркіч (20 + 19 підбирань), Макколлум (16 + 7 підбирань), Аміну (7 + 10 підбирань), Тернер (4) – старт; Напьєр (5), Коллінз (3), Свеніган (2), Коннотон (0), Девіс (0), Ленард (0). Кліпперс – Новий Орлеан 100:113 (23:31, 26:28, 22:34, 29:20) Кліпперс: Харріс (11 + 6 підбирань), Сі Джей Вільямс (10), Уоллес (10), Джордан (9 + 15 підбирань), Джонсон (6) – старт; Торнвелл (20 + 7 передач), Харрелл (15 + 8 підбирань + 6 передач + 3 блок-шота), Мар'янович (12 + 9 підбирань), Деккер (7 + 7 підбирань). Новий Орлеан: Девіс (28 + 6 підбирань), Миротич (24 + 16 підбирань), Мур (19), Холідей (8 + 11 підбирань), Рондо (5 + 9 передач) – старт; Кларк (13 + 6 передач), Міллер (6), Діалло (6), Окафор (3), Кроуфорд (0), Ліггінс (0).

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