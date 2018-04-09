"Бостон" програв "Атланті", "Голден Стейт" переграв "Фінікс" українця Леня

Український центровий "Фінікса" Олексій Лень зробив дабл-дабл.

Напередодні відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату НБА. "Атланта" в гостях переграла "Бостон". "Фінікс" українця Олексія Леня поступився вдома "Голден Стейт". На рахунку українського центрового - дабл-дабл. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Бостон – Атланта 106:112 (31:24, 27:25, 24:27, 24:36) Бостон: Тейтум (19), Хорфорд (16 + 7 підбирань), Браун (12), Розир (10 + 8 підбирань + 9 передач), Бейнс (2) – старт; Монро (17), Оджелей (13), Берд (9), Ларкін (6 + 7 передач), Гібсон (2), Аллен (0), Надер (0). Атланта: Прінс (33 + 8 підбирань + 5 втрат), Лі (14 + 8 підбирань), Коллінз (12), Бембрі (11), Дедмон (10) – старт; Тейлор (13 + 6 передач), Мускала (9), Дорсі (8), Пламлі (2), Клівленд (0). Філадельфія – Даллас 109:97 (28:20, 33:28, 24:28, 24:21) Філадельфія: Редик (18), Сіммонс (16 + 7 підбирань + 9 передач), Ковінгтон (15 + 10 підбирань), Шарич (9), Джонсон (6) – старт; Белінеллі (15), Ільясова (11 + 12 підбирань), Фульц (8), Холмс (8), Андерсон (3), Макконнелл (0), Коркмаз (0). Даллас: Барнс (21), Сміт (20 + 11 передач), Пауелл (13 + 10 підбирань), Фінні-Сміт (10), Мотлі (4) – старт; Клебер (11 + 10 підбирань), Макдермотт (10), Феррелл (6), Коллінсворт (2). Шарлотт – Індіана 117:123 (25:31, 32:39, 24:25, 36:28) Шарлотт: Марв. Вільямс (16), Вокер (12), Кідд-Гілкрист (11), Ховард (10 + 12 підбирань), Батюм (8 + 6 втрат) – старт; Монк (22), Ернангомес (14 + 8 підбирань), Лемб (12), Камінські (9 + 6 передач), Пейдж (3), Стоун (0). Індіана: Оладипо (27), Богданович (13), Коллісон (9), Янг (2), Тернер (0) – старт; Сабоніс (30 + 8 підбирань), Джозеф (13), Робінсон (13), Стівенсон (8 + 10 підбирань + 10 передач), Букер (8 + 7 підбирань). Мемфіс – Детройт 130:117 (30:22, 32:34, 34:28, 34:33) Мемфіс: Брукс (22 + 8 підбирань + 8 передач), Сіммонс (20 + 7 передач), Марк Газоль (20 + 9 підбирань + 9 передач), Маклемор (13), Ребб (8) – старт; Брукс (25), Девіс (13 + 7 підбирань), Джонсон (5), Генрі (4), Чалмерс (0). Детройт: Толлівер (19), Кеннард (18), Джексон (13), Драммонд (12 + 18 підбирань), Джонсон (9) – старт; Елленсон (17), Сміт (11 + 11 передач), Енніс (11), Геллоуей (7), Морленд (0). Лейкерс – Юта 97:112 (21:30, 23:20, 23:32, 30:30) Лейкерс: Харт (25), Рендл (17 + 7 підбирань), Колдуелл-Поуп (8), Карусо (6), Лопес (0) – старт; Енніс (22 + 6 підбирань), Фрай (8), Пейтон (4), Брайант (3), Зубац (2), Уіер (2). Юта: Мітчелл (28 + 9 підбирань + 8 передач), Інглс (22 + 10 передач), Фейворс (10 + 13 підбирань), Рубіо (9), Гобер (4 + 6 підборів) – старт; Краудер (18), О'Ніл (15), Екзам (6), Жеребко (0), Юдо (0). Торонто – Орландо 112:101 (35:24, 26:26, 28:24, 23:27) Торонто: Анунобі (21 + 8 підбирань), Ібака (13 + 8 підбирань + 3 блок-шота), Пауелл (13), Лоурі (11 + 7 передач), Ногейра (4) – старт; Майлз (22), Райт (12 + 6 підбирань), Пелтль (12), Сіакам (4 + 9 підбирань), ВанВліт (0). Орландо: Гордон (16), Хезонья (14), Вучевич (10 + 9 підбирань), Огастін (9), Айванду (8) – старт; Берч (12 + 12 підбирань), Мак (11), Артіс (7), Бийомбо (7), Первіс (4), Росс (3). Фінікс – Голден Стейт 100:117 (29:33, 21:31, 22:27, 28:26) Фінікс: Хаус (22 + 8 підбирань), Лень (16 + 10 підбирань + 1 передача + 1 втрата; 25:09 хвилин), Юліс (15 + 10 передач), Бендер (14 + 14 підбирань), Деніелс (3) – старт; Дадлі (11), Пітерс (8), Рід (7), Гаррісон (4 + 6 передач). Голден Стейт: Томпсон (34), Дюрант (17 + 9 передач), Грін (14 + 6 підбирань), Кук (14 + 6 підбирань), Пачулія (4) – старт; Макгі (11), Лівінгстон (10), Луні (6 + 6 підбирань), Янг (5), Вест (2), Джонс (0), Белл (0).

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