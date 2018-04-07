"Фінікс" українця Леня програв "Новому Орлеану" в матчі НБА

Гра завершилася з рахунком 103:122.

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися 10 матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" з українцем Олексієм Лэнем у складі програв "Нью-Орлеан Пеліканс".

Матч завершився з рахунком 103:122, повідомляє офіційний сайт ліги.

На рахунку Леня, який не потрапив в стартову п'ятірку, 5 очок, 4 підбирання, 2 передачі та 1 втрата за 28:57 хвилин, проведених на майданчику.

НБА. Регулярний чемпіонат.

06 квітня.

Орландо – Шарлотт 100:137 (25:43, 24:29, 26:31, 25:34)

Орландо: Огастін (19), Артіс (12 + 6 підбирань), Хезонья (11), Айванду (10), Бийомбо (7 + 8 підборів) – старт; Спейтс (14), Первіс (12), Берч (12), Мак (3 + 11 передач) , Аффлало (0).

Шарлотт: Вільямс (18), Ховард (16 + 17 підбирань + 4 блок-шота), Вокер (13), Батюм (9 + 6 підбирань + 6 передач), Кідд-Гилкрист (4) – старт; Монк (26 + 8 передач), Камінські (21), Лемб (16), Вокер (13), Эрнангомес (11 + 12 підбирань), Стоун (3), Пейдж (0).

Вашингтон – Атланта 97:103 (22:21, 26:31, 29:29, 20:22)

Вашингтон: Бив (32), Портер (10 + 7 підбирань), Саторански (8), Гортат (6 + 11 підбирань), Морріс (4) – старт; Убре (13 + 7 підбирань), Скотт (7), Фрейзер (7), Сміт (6), Мікс (4).

Атланта: Прінс (23), Дедмон (12 + 14 підбирань), Коллінз (10 + 10 підбирань), Тейлор (10), Бембри (5) – старт; Дорсі (22), Лі (11 + 6 підбирань), Мускала (7 + 9 підбирань), Клівленд (3), Пламли (0).

Детройт – Даллас 113:106 OT (22:24, 31:30, 25:21, 23:26, 12:5)

Детройт: Джексон (24 + 7 передач), Драммонд (19 + 16 підбирань), Толливер (16), Джонсон (11 + 6 підбирань), Кеннард (2) – старт; Геллоуей (15), Элленсон (11), Сміт (9), Енніс (4), Морлэнд (2 + 7 підбирань).

Даллас: Мотли (26 + 12 підбирань), Барнс (17), Фінні-Сміт (15 + 10 підбирань), Пауелл (13 + 7 підбирань), Сміт (7 + 8 передач) – старт; Клебер (7 + 6 підбирань), Макдермотт (5), Феррел (5), Джонс (4), Коллинсуорт (4), Гаррісон (3).

Філадельфія – Клівленд 132:130 (41:28, 37:27, 27:43, 27:32)

Філадельфія: Медик (28), Сіммонс (27 + 15 підбирань +13 передач), Ковінгтон (11 + 3 блок-шота), Джонсон (7), Шарич (3) – старт; Белинелли (23), Ільясова (17 +11 підбирань), Фульц (10), Холмс (6), Макконнелл (0).

Клівленд: Джеймс (44 + 11 підбирань + 11 передач +8 втрат), Грін (33), Лав (17 + 9 підбирань), Осман (7 + 6 підбирань), Худ (4) – старт; Сміт (8), Кларксон (6), Корвер (5), Томпсон (4), Ненсі (2).

Бостон – Чикаго 111:104 (30:30, 25:28, 24:18, 32:28)

Бостон: Браун (32), Морріс (12), Розир (7 + 6 підбирань), Ябуселе (6 + 6 підбирань), Бейнс (4 + 7 підбирань) – старт; Монро (19 + 11 підбирань + 10 передач), Берд (15), Гібсон (9), Лджелей (7), Ларкін (0 + 6 передач), Надер (0), Аллен (0).

Чикаго: Маркканен (20), Пейн (11), Нваба (10), Фелисио (6 + 9 підбирань), Холідей (5 + 7 підбирань + 5 втрат) – старт; Кілпатрік (24), Грант (15 + 8 передач), Портіс (6 + 7 підборів), Арчидиаконо (5 + 6 передач), Ашик (2).

Торонто – Індіана 92:73 (26:14, 19:19, 27:16, 20:24)

Торонто: Ібака (25 + 8 підбирань), ДеРозан (12 + 8 передач), Лоурі (9 + 9 передач+ 6 втрат), Валанчюнас (8 + 12 підбирань), Ануноби (4) – старт; Пелтль (10), Райт (8), Сиакам (6), Майлз (6), Пауелл (2), ВанВлит (2), Ногейра (0).

Індіана: Богданович (5), Оладипо (5), Т. Янг (4), Тернер (2), Коллинсон (2) – старт; Робінсон (12), Букер (11 + 6 підбирань), Сабоніс (8), Джозеф (6), Джефферсон (6), Дж. Янг (3), Ліф (3).

Нью-Йорк – Майамі 122:98 (34:23, 29:27, 33:28, 26:20)

Нью-Йорк: Берк (17), Хардуэй (15), о'куінн (14 + 14 підбирань + 3 блок-шота), Ниликина (8 + 9 передач), Бізлі (0) – старт; Дотсон (30 + 11 підбирань), Корнет (17 + 8 підбирань), Лі (10), Хікс (9), Джек (2), Мудиай (0).

Майамі: Драгіч (15), Уайтсайд (14 + 6 підбирань), Дж. Джонсон (12), Т. Джонсон (9), Річардсон (2) – старт; Олиник (11), Еллінгтон (10), Вінслоу (9), Вейд (7), Макгрудер (5), Адебайо (4), Бэббит (0).

Мемфіс – Сакраменто 93:94 (22:25, 26:19, 15:24, 30:26)

Мемфіс: М. Брукс (23 + 8 підбирань), Д. Брукс (16 + 6 передач), Рэбб (12 + 11 підбирань + 3 пліч-шота), Сіммонс (11), Маклемор (3) – старт; Чалмерс (11), Генрі (9), Девіс (8 + 9 підбирань), Іванов (0).

Сакраменто: Коулі-Стайн (18 + 8 підбирань), Джексон (13), Фокс (13 + 6 підбирань), Семпсон (11 + 6 підбирань), Богданович (8) – старт; Хилд (14 + 6 передач + 5 втрат), Мейсон (6), Кулі (6), Картер (3), Гейс (2).

Фінікс – Новий Орлеан 103:122 (21:39, 25:24, 24:23, 33:36)

Фінікс: Кріс (23 + 8 підбирань), Джексон (22 + 11 підбирань), Юліс (16), Бендер (14 + 8 підбирань), Хаус (5) – старт; Харрісон (13), Лень (5 + 4 підбирання + 2 передачі + 1 втрата; 28:57 хвилин), Рід (5), Дадлі (0), Пітерс (0).

Новий Орлеан: Девіс (33 + 11 підбирань), Миротич (31 + 16 підбирань), Холідей (22 + 6 підбирань + 10 передач), Рондо (6), Мур (6) – старт; Кроуфорд (13), Міллер (7), Окафор (2), Діалло (2 + 8 підбирань), Хілл (0), Лиггинс (0), Кук (0).

Лейкерс – Міннесота 96:113 (26:30, 32:21, 15:29, 23:33)

Лейкерс: Рендл (20 + 10 підбирань + 5 втрат), Лопес (18 + 6 підбирань), Колдуелл-Поуп (8), Кузма (2), Карусо (2) – старт; Харт (20 + 11 підбирань), Зубац (14 + 9 підбирань), Енніс (8), Фрай (2), Брайант (2), Пейтон (0), Уиэр (0).

Міннесота: Тог (25 + 8 передач), Батлер (18), Гібсон (18 + 10 підбирань + 3 блок-шота), Віггінс (15 + 8 підбирань), Таунс (14 + 11 підбирань + 3 блок-шота) – старт; Джонс (8), Дженг (7 + 7 підбирань), Кроуфорд (5), Бьелица (3), Роуз (0), Олдріч (0).