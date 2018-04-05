Пішов з життя відомий український баскетболіст

Сергій Коваль протягом останніх п'яти років боровся з лімфомою Ходжкіна.

На 30-му році життя перестало битися серце одеського баскетболіста Сергія Коваля. Про це повідомляє Одеська міська федерація баскетболу.

Екс-гравець БК «Одеса» протягом останніх п'яти років боровся з важкою хворобою – лімфомою Ходжкіна (рак лімфатичної системи), пройшов дорогі курси лікування. Врятувати життя Сергія намагалися близькі, знайомі, вболівальники, професійні баскетболісти, клуби, організовували збір коштів, однак хвороба відступила ненадовго.

Коваль, крім БК "Одеси", виступав у складі дніпродзержинського "Дніпроазоту", БК "Аджалик" (Южний), "Барси Атирау" з Казахстану, де став чемпіоном країни, а також БК "Київ".