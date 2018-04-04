"Фінікс" українця Леня обіграв "Сакраменто", "Оклахома" поступилася "Голден Стейт" у НБА

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Напередодні відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату НБА. "Клівленд" вдома обіграв "Торонто" - 112:106, "Майамі" здолав "Атланту" - 101:98. "Фінікс" українця Олексія Леня здобув важку перемогу над "Сакраменто" - 97:94, при цьому сам українець взяв участь в успіху команди. Про це повідомляє офіційний сайт НБА. Філадельфія – Бруклін 121:95 (28:22, 33:27, 32:22, 28:24) Філадельфія: Редик (19), Сіммонс (15 + 12 підбирань + 6 передач), Ковінгтон (12 + 6 підбирань + 4 блок-шота), Ільясова (11 + 13 підбирань), Джонсон (4 + 6 передач) – старт; Белінеллі (17), Холмс (11), Макконнелл (10), Фульц (10), Андерсон (7 + 6 підбирань), Коркмаз (5), Джексон (0). Бруклін: Харріс (13), Керолл (10), Расселл (6 + 6 підбирань), Холліс-Джефферсон (5), Аллен (5) – старт; Динуідді (16 + 6 підбирань + 6 передач), Окафор (15), Стаускас (13), ЛеВерт (4), Ейсі (3), Канінгем (3), Дойл (2). Клівленд – Торонто 112:106 (28:24, 32:28, 26:26, 26:28) Клівленд: Джеймс (27 + 10 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Кальдерон (19), Лав (18 + 15 підбирань), Худ (17), Грін (12 + 3 блок-шота) – старт; Ненс (6), Кларксон (6), Сміт (4), Корвер (3), Томпсон (0 + 6 підбирань), Холланд (0), Осман (0), Жижич (0). Торонто: ДеРозан (19 + 7 передач), Валанчюнас (17 + 10 підбирань), Ібака (16 + 12 підбирань), Лоурі (5), Анунобі (4) – старт; Сіакам (10), ВанВлит (9 + 6 передач), Майлз (8), Райт (7), Пауелл (7), Пелтль (4), Ногейра (0). Нью-Йорк – Орландо 73:97 (25:27, 20:19, 16:22, 12:29) Нью-Йорк: Хардуей (16 + 8 підбирань), Берк (15), О'Куінн (13 + 12 підбирань + 5 блок-шотів), Томас (6 + 6 підбирань), Нілікіна (2) – старт; Лі (13), Хікс (4), Мудіай (2), Корнет (2), Дотсон (0). Орландо: Хезонья (19 + 6 підбирань), Вучевич (11 + 10 підбирань), Огастін (9), Гордон (7), Айванду (4) – старт; Артіс (16 + 6 підбирань), Мак (12 + 8 підбирань + 8 передач), Берч (11 + 10 підбирань), Первіс (6), Бийомбо (2). Майамі – Атланта 101:98 (30:25, 22:31, 26:22, 23:20) Майамі: Драгіч (22 + 10 підбирань), Уайтсайд (18 + 12 підбирань + 3 блок-шота), Т. Джонсон (12), Дж. Джонсон (10 + 6 передач), Річардсон (9) – старт; Уейд (11 + 6 передач), Елінгтон (9), Оліник (8), Вінслоу (2). Атланта: Коллінз (19 + 10 підбирань), Лі (16 + 9 підбирань), Тейлор (15 + 9 передач), Пламлі (6 + 8 підбирань), Прінс (5) – старт; Дорсі (18 + 6 підбирань), Мускала (13 + 7 підбирань), Бембрі (6). Чикаго – Шарлотт 120:114 (19:22, 34:25, 33:32, 34:35) Чикаго: Маркканен (24 + 7 підбирань), Холідей (19), Нваба (10 + 9 підбирань), Пейн (8 + 7 передач), Фелісіо (8 + 8 підбирань) – старт; Кілпатрік (21), Портіс (16 + 6 підбирань), Грант (13), Арчидиаконо (1), Вонле (0). Шарлотт: Ховард (23 + 17 підбирань), Вільямс (18 + 8 підбирань), Батюм (11), Кідд-Гилкрист (10), Вокер (9) – старт; Монк (21), Ернангомес (11 + 8 підбирань), Лемб (6), Стоун (3), Камінські (2). Х'юстон – Вашингтон 120:104 (35:24, 36:25, 24:26, 25:29) Х'юстон: Харден (38 + 10 підбирань + 9 передач), Капела (21 + 10 підбирань), Мба а Муте (9 + 6 перехоплень), Пол (8 + 6 передач) – старт; Грін (16), Гордон (9), Нене (7 + 8 підбирань), Джонсон (5), Куортермен (2), Андерсон (0), Блек (0). Вашингтон: Біл (27), Морріс (14 + 6 підбирань), Портер (12), Волл (9 + 10 передач +8 втрат), Гортат (4)- старт; Убре (11), Скотт (10), Саторанскі (8), Мікс (7), Фрейзер (2), Маінмі (0), Сешнс (0). Мілуокі – Бостон 106:102 (26:31, 32:25, 21:15, 27:31) Мілуокі: Адетокумбо (29 + 11 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Міддлтон (20 + 8 підбирань + 9 передач), Бледсоу (18), Хенсон (11 + 3 блок-шота), Снелл (0) – старт; Паркер (12), Зеллер (8 + 8 підбирань), Террі (6), Мухаммад (2), Браун (0). Бостон: Браун (24), Тейтум (20), Хорфорд (15), Бейнс (12), Аллен (2) – старт; Морріс (13 + 5 втрат), Монро (9 + 10 підбирань), Надер (5), Оджелей (2), Ябуселе (0). Оклахома-Сіті – Голден Стейт 107:111 (27:24, 20:33, 34:27, 26:27) Оклахома: Уестбрук (44 + 16 підбирань + 6 передач + 6 втрат), Джордж (20 + 8 підбирань), Ентоні (12 + 8 підбирань), Брюер (10 + 6 підбирань + 5 перехоплень), Адамс (7 + 13 підбирань + 5 втрат) – старт; Абринес (8), Грант (5), Хьюстис (1), Фелтон (0), Паттерсон (0). Голден Стейт: Дюрант (34 + 10 підбирань), Томпсон (20), Кук (12 + 6 передач), Грін (5 + 8 передач), Пачулія (2) – старт; Янг (8), Макгі (8), Вест (8), Джонс (8), Белл (6 + 7 підбирань). Даллас – Портленд 115:109 (22:22, 28:27, 32:29, 33:31) Даллас: Сміт (18 + 8 підбирань + 8 передач), Барнс (15), Бареа (15), Новіцкі (14), Пауелл (12 + 6 підбирань) – старт; Коріоліса (15), Клебер (9 + 8 підбирань), Гаррісон (6), Макдермотт (6), Межрі (5), Коллінсуорт (0). Портленд: Ліллард (29 + 8 передач), Макколум (16 + 8 передач), Нуркич (15 + 13 підбирань + 5 втрат), Аміну (10 + 6 підбирань), Тернер (4) – старт; Напьєр (13), Коннотон (8), Коллінз (8 + 7 підбирань), Ленард (6), Свеніган (0). Юта – Лейкерс 117:110 (24:31, 41:29, 30:29, 22:21) Юта: Рубіо (31 + 6 підбирань + 8 передач), Мітчелл (26 + 6 підбирань), Фейворс (15 + 8 підбирань), Гобер (12 + 16 підбирань + 3 блок-шота + 5 втрат), Інглс (13 + 7 передач) – старт; Краудер (12), Екзам (6), Жеребко (2), О'Ніл (0). Лейкерс: Колдуелл-Поуп (28), Кузма (26 + 6 підбирань), Рендл (12 + 12 підбирань + 9 передач + 5 втрат), Лопес (11), Карусо (3) – старт; Харт (11), Енніс (10 + 7 підбирань), Фрай (9), Зубац (0). Денвер – Індіана 107:104 (27:26, 22:20, 28:27, 30:31) Денвер: Йокіч (30 + 6 підбирань + 7 передач), Бартон (24 + 10 підбирань), Миллсеп (14 + 7 підбирань + 4 блок-шота), Мюррей (10 + 7 передач), Чендлер (9 + 6 підбирань) – старт; Харріс (5), Пламлі (4), Лайлс (4 + 7 підбирань). Індіана: Оладипо (25 + 6 підбирань + 7 передач), Т. Янг (15 + 10 підбирань), Коллісон (11), Тернер (9), Богданович (8) – старт; Сабоніс (14), Букер (8), Стівенсон (4), Джозеф (2), Робінсон (0). Фінікс – Сакраменто 97:94 (22:22, 24:18, 27:29, 24:25) Фінікс: Джексон (28 + 6 підбирань), Юліс (13 + 9 передач), Бендер (8 + 7 підбирань), Кріс (6 + 13 підбирань), Деніелс (0) – старт; Лень (17 + 15 підбирань + 1 передача + 2 втрати; 32:23 хвилини), Хаус (14 + 6 підбирань), Гаррісон (10). Рід (1), Пітерс (0), Вільямс (0). Сакраменто: Богданович (22), Джексон (19 + 8 підбирань), Коулі-Стайн (18 + 7 підбирань), Фокс (14 + 9 підбирань), Картер (7) – старт; Хілд (10), Гейс (2), Мейсон (2), Кабокло (0). Кліпперс – Сан-Антоніо 113:110 (17:31, 32:25, 23:27, 41:27) Кліпперс: Харріс (31 + 9 підбирань), Ріверс (18), Джордан (10 + 17 підбирань), Уоллес (4), Сі Джей Вільямс (0) – старт; Лу Вільямс (22), Харрелл (16 + 8 підбирань), Мар'янович (8), Торнвел (4), Джонсон (0). Сан-Антоніо: Олдрідж (35 + 9 підбирань + 3 блок-шота), Міллс (17), Андерсон (7 + 6 підбирань), Мюррей (6 + 8 підбирань), Грін (5) – старт; Гей (13), Форбс (12), Газоль (6), Паркер (5), Джинобілі (4).

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