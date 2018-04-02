"Дніпро" обіграв "Запоріжжя" і вийшов у півфінал баскетбольної Суперліги

У півфіналі дніпряни зіграють з "Хіміком", а "Черкаські мавпи" протистоятимуть "Миколаєву".

"Дніпро" в драматичній боротьбі здолав "Запоріжжя-ZOG" в чвертьфіналі баскетбольної Суперліги. Поєдинок проходив у Запоріжжі і завершився перемогою "Дніпра" з різницею у 4 пункти, повідомляє офіційний сайт турніру.

Суперники без зайвих зволікань одразу на швидкостях включилися в боротьбу. Більш наполегливішими та точнішими в дебюті були господарі. Точні атаки Кондракова та Нікітіна додали запоріжцям впевненості. Тимофеєнко та Глєбов допомогли "Дніпру" досить швидко відіграти стартове відставання. Коли ж господарі знову вийшли вперед на 6 очок, Ревзін та Мішула дальніми влучаннями знову відновили паритет. Надалі влучання з-за дуги стали одним з головних аргументів у суперників. Краще виходило в запоріжців, які виривалися вперед на 12 очок. На початок другої чверті вони мали 10 очок переваги.

Друга 10-хвилинка почалася з обміну триочковими Закурдаєва та Кожемякіна. Останній в другій чверті забив три дальніх кидки з восьми точних командних. Це допомогло господарям здобути після першої половини несподівані для багатьох 14 очок переваги. Кожемякін став найрезультативнішим на майданчику за цей ігровий час – 15 очок. У тому числі 4 точних триочкових з чотирьох.

Звісно, що головний фаворит сезону не збирався миритися з таким перебігом. Третю чверть гості почали з ривка 6:0. Різницю вдалося скоротити до 8 очок, та запоріжці витримали тиск і знову пішли вперед. Після результативного прориву Щепкіна гості взяли тайм-аут. Пауза пішла на користь дніпрянам, які піймали ритм та черговою серією атак скоротили відставання до 5 очок. Ще кілька атак - і рахунок зрівнявся - 58:58. А до кінця чверті залишалося майже 3 хвилини. Тепер уже господарі вимушені були брати паузу. Ігрового часу виявилося достатньо, аби гості вийшли на 4 очки вперед.

Початок заключної чверті продемонстрував вміння господарями тримати удар. Нікітін двома проходами зрівняв рахунок, а Кожемякін зі штрафних повернув мінімальну двоочкову перевагу. Згодом Ворнік триочковим та Щепкін з середньої дистанції зробили ривок на початку заключної чверті 11:0. Загальна перевага господарів зросла до семи очок. Втім, "Дніпро" знову відіграв відставання. За хвилину до кінця основного ігрового часу рахунок був рівний – 78:78. На заключних секундах міцнішими нерви виявилися у фаворита, то ж "Дніпро" в драматичній боротьбі вийшов у півфінал Суперліги Парі-Матч.

Суперліга. Плей-оф

1/4 фіналу. Другий матч

1 квітня. Запоріжжя.

Запоріжжя-ZOG – Дніпро – 78:82 (24:14, 30:26, 6:24, 18:18)

Запоріжжя-ZOG: Буц 5+2пд,2пр, Нікітін 6+5пд, Кондраков 7+5пд,2пр, Щепкін 8+5пд,1пр, Ткачук 1пд; Анісімов 3+5пд, Овдєєнко 8+5пд,3пр, Теряник 1+2пд,2пр, Ворнік 19+5пд, Кожемякін 21+4пд,4пр.

Дніпро: Шундель 1пр+1пд, Ревзін 7+3пд, Тимофеєнко 26+13пд,3пр, Глєбов 13+2пд,8пр, Мішула 19+5пд,6пр; Закурдаєв 5+1пд, Шевченко 4+3пд, Сизов 8+6пд.

У півфіналах Суперліги зустрінуться "Черкаські Мавпи" - "Миколаїв" (перший матч - 10 квітня) і "Дніпро" - "Хімік" (11 квітня).