"Х'юстон" вперше у своїй історії виграв регулярний чемпіонат НБА (результати всіх матчів дня)

Відбулися чергові поєдинки регулярної першості.

Напередодні відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату НБА. Після поразки "Торонто" від "Бостона", "Х'юстон" зі співвідношенням перемог і поразок 62-14 гарантував собі перше місце в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації, а також перевагу свого майданчика у всіх раундах плей-офф, включаючи фінальну серію.

Це перша перемога "Х'юстона" в регулярному чемпіонаті за 50-річну історію організації, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вашингтон – Шарлотт 107:93 (30:27, 20:24, 37:23, 20:19)

Вашингтон: Портер (26 + 11 підбирань), Біл (22), Волл (15 + 14 передач), Гортат (9 + 8 підбирань), М-ф Морріс (3) – старт; Скотт (15), Убре (9), Саторанскі (6), Маінмі (2), Сешнс (0), Мікс (0).

Шарлотт: Ховард (22 + 13 підбирань), Кідд-Гілкрист (10), Марв. Вільямс (10), Вокер (7), Батюм (6 + 7 передач) – старт; Монк (17), Ернангомес (11 + 9 підбирань), Камінські (6), Бейкон (4), Стоун (0), Грем (0).

Нью-Йорк – Детройт 109:115 (27:30, 27:26, 30:29, 25:30)

Нью-Йорк: Бізлі (32), Берк (18 + 15 передач), Хардуей (18), Вільямс (11), О'Куінн (8 + 15 підбирань) – старт; Дотсон (7), Томас (6), Мудіай (4), Корнет (3), Хікс (2).

Детройт: Драммонд (22 + 17 підбирань), Толлівер (17), Джексон (17), Буллок (16), Джонсон (10) – старт; Елленсон (9), Енніс (9), Сміт (8 + 6 передач), Кеннард (5), Морленд (2 + 6 підбирань).

Бостон – Торонто 110:99 (31:33, 22:22, 29:29, 28:15)

Бостон: Тейтум (24 + 6 підбирань), Розир (21 + 7 передач), Хорфорд (14), Бейнс (12), Браун (4) – старт; Морріс (25 + 9 підбирань), Монро (6 + 7 підбирань), Надер (2), Оджелей (2), Аллен (0), Сайлас (0), Берд (0).

Торонто: ДеРозан (32 + 7 підбирань + 7 передач), Ібака (15 + 10 підбирань), Валанчюнас (13 + 11 підбирань), Лоурі (11 + 9 передач), Майлз (3), Сіакам (2), Райт (2), Пауелл (2).

Майамі – Бруклін 109:110 OT (32:22, 23:26, 21:32, 25:21, 8:9)

Майамі: Дж. Джонсон (18 + 6 підбирань), Драгіч (18 + 8 підбирань), Уайтсайд (14 + 6 підбирань), Річардсон (13 + 7 підбирань), Т. Джонсон (6) – старт; Оліник (16 + 8 підбирань), Вейд (13), Вінслоу (11 + 7 підбирань), Еллінгтон (0).

Бруклін: Холліс-Джефферсон (20 + 14 підбирань), Аллен (12), Кребб (10), Керолл (2), Расселл (0) – старт; ЛеВерт (19 + 12 підбирань + 8 передач), Харріс (13), Ейсі (13), Динуідді (12 + 12 передач), Каннінгем (9).

Сакраменто – Голден Стейт 96:112 (25:28, 24:29, 20:36, 27:19)

Сакраменто: Фокс (15 + 8 передач), Богданович (12), Коулі-Стайн (12 + 8 підбирань), Лабіссьєр (8 + 6 підбирань), Джексон (4) – старт; Хілд (19), Кулі (7 + 7 підбирань), Кабокло (7), Мейсон (7), Картер (4), Семпсон (1).

Голден Стейт: Дюрант (27 + 10 підбирань), Томпсон (25), Кук (10), Грін (8 + 9 підбирань + 7 передач), Макні (7) – старт; Уест (8), Луні (7 + 7 підбирань), Маккоу (7), Янг (6), Лівінгстон (3), Белл (2), Джонс (2).