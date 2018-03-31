"Миколаїв" вдруге переміг "Будівельник" і вийшов у півфінал баскетбольної Суперліги

Матч завершився з рахунком 53:50.

В суботу відбулися другі матчі плей-офф чемпіонату Укаїни з баскетболу серед команд Суперліги, де "Миколаїв" створив другу сенсацію поспіль - обігравши "Будівельник" - й вийшов у півфінал змагань.

Гра завершилася з рахунком 53:50, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команди провели рівну першу чверть, яка завершилася за символічної 2-очкової переваги Будівельника. Господарі реалізували лише 23% кидків з гри в першій десятихвилинці, гості в свою чергу атакували краще, але програвали боротьбу на щитах. Окремо варто відзначити Генрі Дугата, який приніс своїй команді 8 очок ще в першій чверті. Однак у другому відрізку першої половини зустрічі «корабели» зуміли додати в захисті, дозволивши киянам набрати лише 13 очок за чверть. Поступаючись по ходу більшої частини першої половини матчу, Миколаїв завдяки точним кидкам Жуковського і Кушнірова отримав 1 очко переваги перед великою перервою.

Рівно п'ять з половиною хвилин не могли миколаївці відзначитися результативною атакою в третій чверті. Будівельник за цей час зміг створити невеликий заділ, який корабели швидко нівелювали. Однак останнє слово в десятихвилинці залишилося за киянами, а саме за Генрі Дугатом, який завдяки індивідуальним діям допоміг гостям отримати 6 очок переваги перед заключним відрізком гри. Головною проблемою для команди Володимира Коваля стали 4 персональних фола Місяця і Крутоуса, які опинилися на фол-трабл ще в третій чверті.

У цьому матчі все вирішувалося у кінцівці. Носков влучним дальнім зрівняв рахунок за 5 хвилин до фінальної сирени, а за хвилину Онуфрієв вивів господарів вперед. Дроздов відповів влучним кидком з-під кільця вже у наступній атаці. За півтори хвилини до кінця матчу два точні кидки з лінії реалізував Носков, після чого Будівельник, провівши затяжну атаку набрати очок так і не зумів. Носков знову повернувся на лінію і цього разу реалізував лише 1 з 2 кидків, які пробивалися після тактичного фолу киян. У гостей було 9 секунд на те, щоб перевести гру в овертайм, однак кидок Генрі Дугата з-за дуги виявився неточним.

Миколаїв вирвав перемогу у другому матчі серії і сенсаційно всуху переміг чинного чемпіона України у першому раунді плей-оф. Команда Володимира Поляха — у півфіналі Суперліги.

Також у півфінал сьогодні вийшли "Хімік" (Южне, Одеська область) та "Черкаські Мавпи".

Миколаїв - Будівельник 53:50 (15:17, 16:13, 9:16, 13:4)

Миколаїв: Носков 15, Онуфрієв 13 + 8 підбирань + 3 блок-шоти + 3 перехоплення, Кушніров 9 + 9 підбирань, Тонченко 5 + 5 підбирань - 5 втрат, Іванов 2 - старт, Мусієнко 3, Анікієнко 2, Жуковський 2, Попов 2

Будівельник: Дугат 17 + 6 підбирань + 3 передачі, Отверченко 13, Анісімов 6 + 8 підбирань - 6 втрат, Крутоус 4, Місяць 2 - старт, Дроздов 4 + 8 підбирань + 4 перехоплення, Зотов 2, Сандул 2 + 5 підбирань

Рахунок у серії - 2:0

БІПА-Одеса - Хімік 86:96 (23:16, 17:23, 23:23, 23:23)

БІПА-Одеса: Ефіанаї 26 + 8 підбирань + 3 передачі, Блаус 14 + 5 підбирань, Артамонов 9 + 7 передач + 5 підбирань + 2 перехоплення, Ноффле 7 + 6 передач, Тіщенко 6 - старт, Крівцов 12 + 6 підбирань, Луценко 10 + 4 підбирання + 3 передачі, Прокопенко 2 + 3 передачі

Хімік: Колтер 24 + 9 передач + 5 підбирань, Еріанс 14 + 6 підбирань - 3 втрати, Павлов 13, Антіпов 11, Марченко 0 - старт, Петров 14 + 10 підбирань + 7 передач + 3 блок-шота - 3 втрати, Сидоров 10, Рябчук 8, Мальчевський 2

Рахунок у серії - 0:2

Авантаж-Політехнік - Черкаські Мавпи - 80:104 (19:28, 13:27, 24:28, 24:21)

БК “Авантаж-Політехнік”: Вуйович – 17оч, 7пб; Йованович – 15оч, пб.

БК “Черкаські Мавпи”: Кольченко – 22оч, 4рп; Кобець – 18оч, 6пб, 4 рп.

Рахунок у серії - 0:2.