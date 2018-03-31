"Фінікс" без українця Леня програв "Хьюстону" з різницею в 1 очко в матчі НБА, ЛеБрон встановив новий рекорд ліги

Гра завершилася з рахунком 103:104.

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися дев'ять матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" українця Олексія Леня з мінімальною різницею поступився "Х'юстон Рокетс".

Матч завершився з рахунком 103:104, повідомляє офіційний сайт ліги.

Лэнь був відсутній у заявці своєї команди на цей матч.

В іншому матчі дня форвард "Клівленд Кавальерс" ЛеБрон Джеймс встановив черговий для себе рекорд НБА. Завдяки 27 очкам, які він набрав у матчі проти "Нового Орлеана", він дістався до показника в 867 ігор поспіль з набором як мінімум 10 очок.

Тим самим ЛеБрон випередив показник Майкла Джордана, у якого було 866 подібних зустрічей.

НБА. Регулярний чемпіонат.

30 березня.

Орландо – Чикаго 82:90 (24:30, 20:27, 25:9, 13:24)

Орландо: Гордон (18 + 7 підбирань), Огастін (15 + 7 підбирань), Вучевич (12 + 14 підбирань), Первіс (5), Айзек (4) – старт; Мак (9), Артіс (8), Хезонья (5), Берч (4), Бийомбо (2).

Чикаго: Маркканен (13 + 8 підбирань), Пейн (11 + 6 передач), Холідей (8), Фелисио (8 + 16 підбирань), Нваба (3) – старт; Кілпатрік (13), Вонле (8 + 11 підбирань), Арчидиаконо (8), Портіс (7), Валентайн (6), Грант (5).

Атланта – Філадельфія 91:101 (27:30, 14:17, 18:39, 32:15)

Атланта: (20), Тейлор (12 + 7 передач), Прінс (12), Дедмон (11 + 15 підбирань), Коллінз (5 + 10 підбирань + 6 передач) – старт; Дорсі (10), Уайт (9 + 6 підбирань), Пламли (7 + 12 підбирань), Мускала (5).

Філадельфія: Медик (19), Сіммонс (13 + 12 підбирань + 11 передач), Ковінгтон (10), Шарич (6), Джонсон (0 + 11 підборів) – старт; Ільясова (21 + 16 підбирань), Белинелли (11 + 6 передач), Фульц (10), Холмс (7), Макконнелл (4), Коркмаз (0).

Оклахома-Сіті – Денвер 125:126 OT (28:27, 30:35, 21:30, 35:22, 11:12)

Оклахома: Уестбрук (33 + 9 підбирань + 13 передач), Ентоні (23 + 9 підбирань), Джордж (13 + 6 підбирань), Брюер (10 + 6 підбирань), Адамс (10 + 6 підбирань) – старт; Грант (16), Паттерсон (9), Абринес (6), Фелтон (5), Фернюсон (3).

Денвер: Миллсэп (36 + 9 підбирань), Йокіч (23 + 16 підбирань + 6 передач), Бартон (18 + 7 підбирань), Мюррей (15 + 5 втрат), Чендлер (2 + 7 підбирань) – старт; Харріс (12), Пламли (9 + 6 підбирань), Лайлс (6), Крейг (5).

Х'юстон – Фінікс 104:103 (22:25, 18:32, 35:29, 29:17)

Х'юстон: Харден (28 + 8 підбирань + 10 передач), Такер (18), Грін (15), Аріза (9), Капела (6 + 8 підборів) – старт; Джонсон (16 + 6 підбирань), Мба а Муте (7), Ардерсон (3), Блек (2).

Фінікс: Джексон (27 + 6 підбирань + 5 втрат), Деніелс (23), Юліс (16 + 6 підбирань + 12 передач + 5 втрат), Кріс (12 + 11 підбирань), Бендер (7) – старт; Вільямс (7), Гаррісон (6), Хаус (5 + 8 підбирань), Пітерс (0).

Клівленд – Новий Орлеан 107:102 (29:29, 18:28, 33:22, 27:23)

Клівленд: Джеймс (27 + 9 підбирань + 11 передач), Худ (16), Лав (8 + 8 підбирань), Хілл (8), Ненсі (5) – старт; Кларксон (23), Сміт (8), Кальдерон (5), Томпсон (4 + 14 підбирань), Грін (3).

Новий Орлеан: Холідей (25 + 6 підбирань + 6 втрат), Девіс (16 + 8 підбирань), Рондо (7 + 8 передач), Мур (3), Окафор (2) – старт; Миротич (20 + 7 підбирань), Міллер (11), Хілл (7), Кларк (7), Диаолло (4).

Даллас – Міннесота 92:93 (20:16, 26:28, 18:23, 28:26)

Даллас: Барнс (19), Сміт (17 + 7 передач), Новіцкі (7 + 6 підбирань), Пауелл (6 + 7 підборів), Фінні=-Сміт (5) – старт; Коріоліса (14), Клебер (10 + 6 підбирань + 4 блок-шота), Макдермотт (8), Ноел (4 + 12 підбирань), Гаррісон (2).

Міннесота: Таунс (21 + 20 підбирань), Тіг (14), Гібсон (12 + 6 підбирань), Віггінс (8), Бьелица (6) – старт; Кроуфорд (24), Джонс (8), Дженг (0).

Юта – Мемфіс 107:97 (29:14, 23:33, 28:29, 27:21)

Юта: Мітчелл (22), Инглс (17 + 10 передач), о'ніл (13 + 6 підбирань), Фейворс (10 + 6 підбирань + 4 блок-шота), Гобер (9 + 10 підборів) – старт; Экзам (21), Жеребко (8), Краудер (5), Беркс (2).

Мемфіс: Газоль (28), Брукс (10), Сіммонс (6), Мартін (6), Грін (2 + 6 підборів) – старт; Брукс (24), Селден (8), Маклемор (8), Рэбб (4), Тіг (1), Девіс (0).

Портленд – Кліпперс 105:96 (26:23, 38:26, 23:17, 18:30)

Портленд: Нуркич (21 + 12 підбирань + 4 блок-шота), Лиллард (17 + 7 підбирань + 11 передач), Макколлум (13), Тернер (12), Аміну (7 + 11 підборів) – старт; Коллінз (15), Напьєр (8), Коннотон (6), Девіс (4 + 8 підбирань), Свэниган (2), Болдуін (0), Лэйман (0).

Кліпперс: Уоллес (12), Харріс (12), Галлинари (11), Джордан (10 + 14 підбирань), Ріверс (3) – старт; Вільямс (23), Мар'янович (10 + 9 підбирань), Джонсон (3), Деккер (3), Торнвелл (0), Вільямс (0).

Лейкерс – Мілуокі 122:124 OT (34:39, 23:29, 26:29, 29:15, 10:12)

Лейкерс: Кузма (27 + 12 підбирань + 6 передач), Лопес (20), Рендл (18 + 10 підбирань), Інгрем (12 + 6 передач + 5 втрат), Колдуелл-Поуп (6) – старт; Зубац (16), Харт (13 + 13 підбирань), Карусо (6 + 6 передач), Енніс (4), Фрай (0).

Мілуокі: Бледсоу (29 + 6 передач), Міддлтон (28), Адетокумбо (27 + 16 підбирань), Снелл (8), Зеллер (2 + 3 блок-шота) – старт; Паркер (8), Мухаммад (8), Дженнінгс (2), Браун (2), Террі (0), Пламли (0).