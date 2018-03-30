Переможець регулярного чемпіонату "Дніпро" не без проблем здолав останню команду Суперліги

Перший матч чвертьфіналу завершився з рахунком 85:82.

Беззаперечний лідер регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги "Дніпро" вирвав перемогу в першому матчі чвертьфіналу в останньої команди турнірної таблиці "Запоріжжя-ZOG".

Матч завершився з рахунком 85:82, повідомляє офіційний сайт змагань.

Початок зустрічі виправдав очікування, в яких не передбачалося особливих проблем у поєдинку фаворита сезону з аутсайдером. Попри спроби спротиву від гостей, господарі впевнено набирали очки. Запоріжці не дозволили зробити дніпрянам традиційний потужний стартовий ривок, та все ж відпустили на 8 очок вперед за підсумками чверті.

Очікуваного продовження в другій 10-хвилинці не вийшло. Уже на початку Кожемякін відповів триочковим на результативний прорив Тимофеєнка. Згодом той же Кожемякін другим триочковим компенсував аналогічну атаку Закурдаєва. Господарі надто розслабилися, чим зуміли скористатися суперники. Захист Дніпра не завжди справлявся з випадами гостей, то ж ті поступово скоротили відставання до двох очок. На перерву команди пішли за невеликої переваги в 5 очок на користь головного фаворита чемпіонату. При цьому запоріжці трохи влучніше кидали (16:15) та краще підбирали (21:20).

Такий перебіг зовсім не влаштовував господарів. То ж з поновленням гри вони значно посилили тиск. Активність Глєбова, Шунделя та Ревзіна принесли ривок 7:0. Згодом Мішула вистрілив з-за дуги. Та поступово запал Дніпра зійшов нанівець. Знову побільшало помилок в атаці та захисті. То ж запоріжці знову поступово скоротили відставання. З 16-ти очок воно зменшилося лише до трьох до заключної чверті.

Гості відчули можливість вирвати надважливу гостьову перемогу, то ж продовжували намагатися витискати максимум з можливого. Дніпро ж продовжував полегшувати завдання супернику. Потужного лідерського фінішу зробити не вдалося. Дніпро вистачило сил відірватися лише на 8 очок з початку четвертої чверті. Натомість гості знову додали й поступово відставання знову було майже подолано. Прорив Анісімова за майже хвилину до кінця основного ігрового часу наблизив Запоріжжя на відстань лише двох очок. Фани Дніпра в залі захвилювалися, та все ж втримати переможний рахунок вдалося.

Аутсайдер дав фавориту гідний бій на його майданчику та додав чимало тем для роздумів.

Другий матч серії до двох перемог суперники зіграють 1 квітня в Запоріжжі.