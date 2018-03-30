"Сан-Антоніо" переміг "Оклахому" в центральному матчі дня в НБА

Гра завершилася з рахунком 103:99

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулись п'ять матчів, де в центральній грі дня "Сан-Антоніо Сперз" обіграв "Оклахому-Сіті Тандер".

Матч закінчився з рахунком 103:99, повідомляє офіційний сайт ліги.

Цікаво, що найрезультативнішим гравцем матчу став гравець команди, що програла, Пол, Джордж, на рахунку якого 26 очок. У той же час, у Ла Маркуса Олдріджа з "Сан-Антоніо" 25 балів на рахунку.

НБА. Регулярний чемпіонат.

29 березня.

Детройт – Вашингтон 103:92 (23:24, 26:25, 32:17, 22:26)

Детройт: Драммонд (24 + 23 підбору), Толливер (14), Буллок (14), Джексон (13 + 8 передач), Джонсон (9) – старт; Элленсон (9), Кеннард (8), Сміт (6), Енніс (4), Морлэнд (2).

Вашингтон: Бив (15 + 6 втрат), Морріс (11 + 6 підбирань + 4 блок-шота), Саторански (11 + 6 передач), Гортат (10 + 12 підбирань), Портер (7) – старт; Убре (14), Скотт (8), Сешнс (6 + 6 передач), Мікс (6), Маинми (4).

Майамі – Чикаго 103:92 (29:21, 22:25, 27:22, 25:24)

Майамі: Річардсон (22), Драгіч (17), Уайтсайд (8 + 7 підбирань), Т. Джонсон (6), Дж. Джонсон (2 + 8 підборів) – старт; Уінслоу (13 + 9 підбирань), Олиник (11), Еллінгтон (8), Вейд (8), Макгрудер (5), Адебайо (3).

Чикаго: Нваба (15 + 7 підбирань), Вонле (14 + 13 підбирань), Холідей (13), Лопес (13 + 6 підбирань + 3 блок-шота), Пейн (11) – старт; Портіс (13 + 16 підбирань + 6 втрат), Кілпатрік (5), Валентайн (4), Грант (2), Ардиаконо (2).

Сан-Антоніо – Оклахома-Сіті 103:99 (24:29, 35:27, 18:25, 26:18)

Сан-Антоніо: Олдрідж (25 + 11 підбирань), Міллс (14 + 5 втрат), Андресон (10), Мюррей (7 + 8 підбирань + 7 передач + 5 перехоплень), Газоль (6 + 12 підбирань) – старт; Грін (11), Джинобили (10), Гей (9 + 8 підбирань), Паркер (8), Бертанс (3).

Оклахома: Джордж (26 + 7 підбирань + 6 передач), Уестбрук (19 + 11 підбирань + 7 втрат), Брюер (14), Адамс (10 + 13 підбирань), Ентоні (9) – старт; Фелтон (10), Паттерсон (7), Фергюсон (3), Абринес (1), Грант (0).

Сакраменто – Індіана 103:106 (28:28, 28:33, 23:18, 24:27)

Сакраменто: Богданович (21), Коулі-Стайн (19 + 7 підбирань), Фокс (8), Джексон (5), Лабиссьер (2) – старт; Хилд (20 + 7 підбирань + 5 втрат), Мейсон (12), Картер (9), Куфос (7), Семпсон (0.)

Індіана: Богданович (25), Оладипо (24), Янг (18 + 8 підбирань), Тернер (9), Коллісон (8 + 9 передач) – старт; Сабоніс (8 + 8 підбирань), Джозеф (7), Стівенсон (7), Робінсон (0), Ліф (0).

Голден Стейт – Мілуокі 107:116 (27:29, 22:29, 23:34, 35:24)

Голден Стейт: Кук (30), Макгі (12), Маккоу (12), Грін (11 + 6 передач), Дюрант (10 + 6 передач) – старт; Лівінгстон (9), Вест (8), Луні (8 + 3 блок-шота), Янг (5), Джонс (2), Игудала (0), Пачулія (0), Белл (0).

Мілуокі: Адетокумбо (32), Міддлтон (23), Бледсоу (20 + 6 передач), Хенсон (4), Снелл (3) – старт; Паркер (14 + 7 підбирань), Террі (8), Зеллер (7 + 8 підбирань), Дженнінгс (5).