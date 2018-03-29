"Будівельник" сенсаційно програв перший матч чвертьфіналу плей-офф баскетбольної Суперліги

Кияни поступилися на своєму майданчику "Миколаєву".

В чемпіонаті України з баскетболу серед команд Суперліги в четвер відбулися перші матчі плей-офф - 1/4 фіналу, в центральному з яких "Будівельник" поступився "Миколаєву".

Гра завершилася з рахунком 63:82, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команди розпочали матч за рівної боротьбі. Господарі намагалися реалізувати свою перевагу на щитах, що не завадило Кушнірову - представнику символічної збірної регулярного чемпіонату - вже за першу чверть відзначитися 9 очками. Миколаївці грали більш широкою ротацією, однак лава краще працювала у киян, які виграли першу чверть з перевагою в три очки.

Здавалося б, підопічні Володимира Коваля продовжать контролювати хід матчу і в другій десятихвилинці, проте «корабели» зуміли перехопити ініціативу завдяки ривку. 8 очок поспіль у виконанні Тонченко дозволили команді Володимира Поляха вирватися в лідери за підсумками першої половини матчу.

На подив присутніх у Мередіані уболівальників Будівельника, їх команда провела в ролі наздоганяючої сторони усю третю чверть. Миколаїв провів хороший відрізок у захисті і при цьому продовжив атакувати на тому ж рівні, що і в другій десятихвилинці. Одним з головних захисних досягнень гостей в цьому матчі стала гра проти Дугата, який після трьох чвертей набрав лише 6 очок при 5 втратах в пасиві.

Миколаїв не тільки продовжив в тому ж дусі, а й суттєво розвинув перевагу у заключній чверті. У Будівельника нічого не клеїлося в атаці, в той час як гості продовжували справно набирати очки. Ні тайм-аути Коваля, ні запізнілі триочкові Крутоуса і Отверченка не зуміли змінити хід матчу.

Миколаїв протягом більшох частини матчу діяв більш агресивно, швидко і був більш мотивованим, завдяки чому здобув впевнену виїзну перемогу в першому матчі чвертьфінального раунду. Другий матч серії до двох перемог команди проведуть у Миколаєві в суботу, 31 березня.

Будівельник – Миколаїв 63:82 (19:16, 16:21, 15:21, 13:24)

Будівельник: Крутоус 13 + 3 передачі – 2 втрати, Отверченко 10, Дугат 6 + 4 підбирання + 4 перехоплення – 6 втрат, Дроздов 2, Сандул 2 – старт, Анісімов 14 + 7 підбирань + 3 передачі, Зотов 9 + 4 підбирання, Місяць 7 + 3 передачі, Вінтоняк 0, Дзюба 0

Миколаїв: Кушніров 22, Тонченко 18 + 5 передач - 3 втрати, Онуфрієв 12 + 9 підбирань + 4 перехоплення, Носков 10 + 4 передачі + 4 підбирання + 4 перехоплення – 5 втрат, Іванов 0 – старт, Попов 13 + 5 передач + 3 підбирання + 2 перехоплення – 5 втрат, Анікієнко 5, Мусієнко 2, Хохоник 0, Давидюк 0, Бобров 0

Рахунок в серії - 0:1.

Черкаські Мавпи – Авантаж-Політехнік (Харків) – 128:89 (31:25, 27:22, 32:19, 38:23)

Черкаські Мавпи: Кольченко, Липовцев, Ткаченко, Бояркін, Девіс; Конате, Кобець, Скапінцев, Беллфілд.

Авантаж-Політехнік: Рочняк, Савченко, Барнс, Вуйович, Йованович; Козлов, Рудаков, Кузнецов, Чугунов, Колотілов.

Рахунок в серії - 1:0.

Хімік – БІПА-Одеса 80:69 (24:17, 16:18, 16:16, 24:18)

Хімік: Антіпов 15 + 7 підбирань, Павлов 8 + 7 підбирань + 2 блок-шота, Марченко 5, Колтер 5 + 3 передачі – 3 втрати, Еріанс 0 – старт, Петров 15 + 7 підбирань + 3 передачі – 3 втрати, Мальчевський 14, Рябчук 9, Сидоров 9 + 4 передачі

БІПА-Одеса: Ефіанаї 14 + 5 передач + 3 перехоплення – 2 втрати, Артамонов 11 + 5 передач + 5 підбирань, Луценко 11 + 5 підбирань + 4 перехоплення, Крівцов 10, Тіщенко 2 – старт, Блаус 14 + 6 підбирань, Беліков 4, Прокопенко 3

Рахунок у серії - 1:0.