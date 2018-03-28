"Вашингтон" переміг "Сан-Антоніо" в центральному матчі дня НБА

Гра закінчилася з рахунком 116:110.

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися вісім матчів регулярного чемпіонату в центральному з яких "Вашингтон Візардс" обіграв "Сан-Антоніо Сперс".

Гра завершилася з рахунком 116:110, повідомляє офіційний сайт ліги.

Самим результаттивным гравцем матчу виявився Маркіфф Морріс з "Вашингтона", на рахунку якого 15 очок.

НБА. Регулярний чемпіонат.

27 березня.

Вашингтон – Сан-Антоніо 116:106 (21:24, 38:21, 29:21, 28:40)

Вашингтон: Морріс (15), Портер (14), Гортат (12 + 8 підбирань), Бив (7 + 6 передач), Саторански (7 + 8 підборів) – старт; Мікс (13), Скотт (11 + 7 підбирань), Сешнс (12 + 6 передач), Убре (12 + 9 підбирань), Скотт (11 + 7 підбирань), Маинми (8), Сміт (4), Фрейзер (1).

Сан-Антоніо: Олдрідж (13), Міллс (11 + 6 передач), Грін (8), Андерсон (7), Мюррей (6) – старт; Форбс (12 + 6 передач), Газоль (10 + 6 підбирань), Ловернь (9), Бертанс (8), Гей (8), Паркер (7), Підлога (4), Джинобили (3).

Торонто – Денвер 114:110 (25:23, 33:35, 24:27, 32:25)

Торонто: Валанчюнас (15 + 7 підбирань + 4 блок-шота), ДеРозан (15 + 8 передач), Ібака (13 + 6 підбирань + 4 блок-шота), Лоурі (11 + 5 підбирань + 8 передач + 4 блок-шота), Ануноби (7) – старт; ВанВлит (15), Пелтль (12 + 8 підбирань), Сиакам (12 + 6 передач), Райт (6), Майлз (5), Пауелл (3), Ногейра (0).

Денвер: Йокіч (29 + 16 підбирань + 8 передач), Миллсэп (20), Мюррей (15), Бартон (10), Чендлер (7) – старт; Лайлс (13), Харріс (7), Пламли (6), Крейг (3).

Х'юстон – Чикаго 118:86 (31:23, 29:16, 27:18, 31:29)

Х'юстон: Гордон (31), Аріза (21 + 6 підбирань), Підлога (13 + 10 передач), Нене (10 + 7 підбирань), Такер (9 + 8 підборів) – старт; Грін (14 + 7 підбирань), Джонсон (10), Блек (7), Андерсон (3), Хантер (0), Чжоу (0).

Чикаго: Маркканен (22 + 5 втрат), Нваба (6 + 6 підбирань), Холідей (5), Пейн (2 + 8 підбирань), Фелисио (0) – старт; Валентайн (12), Кілпатрік (12), Вонле (10 + 12 підбирань), Портіс (11 + 8 підбирань), Грант (4), Ардиаконо (2).

Майамі – Клівленд 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20)

Майамі: Річардсон (15 + 7 підбирань), Дж. Джонсон (15 + 9 підбирань + 3 блок-шота), Драгіч (10), Мікі (7), Т. Джонсон (7) – старт; Олиник (19), Вейд (12 + 4 блок-шота), Вінслоу (7 + 9 підбирань), Еллінгтон (6), Джонс (0), Макгрудер (0), Бэббит (0).

Клівленд: Джеймс (18 + 6 підбирань + 7 передач), Кальдерон (11), Грін (5), Хілл (4), Лав (1) – старт; Худ (15), Кларксон (11), Томпсон (6 + 13 підбирань), Ненсі (4 + 10 підбирань), Сміт (2), Жижич (2), Холланд (0), Перрантес (0).

Новий Орлеан – Портленд 103:107 (24:20, 25:26, 26:25, 28:36)

Новий Орлеан: Девіс (36 + 14 підбирань + 6 блок-шотів), Холідей (21 + 11 підбирань + 11 передач + 6 втрат), Мур (11 + 7 передач), Кларк (8), Окафор (6 + 9 підбирань) – старт; Хілл (9), Міллер (5), Діалло (5 + 7 підборів), Миротич (2), Дрю (0).

Портленд: Лиллард (41 + 9 підбирань + 6 передач), Нуркич (21 + 10 підбирань), Тернер (14 + 6 підбирань), Аміну (10 + 10 підбирань), Макколлум (7) – старт; Напьєр (8), Девіс (4), Коллінз (2),Коннотон (0), Ленард (0).

Сакраменто – Даллас 97:103 (20:25, 25:28, 25:22, 27:28)

Сакраменто: Лабиссьер (19 + 8 підбирань), Коулі-Стайн (13 + 6 підбирань), Богданович (10), Джексон (10 + 8 підбирань), Фокс (5 + 6 передач) – старт; Куфос (15 + 7 підбирань), Хилд (14), Куфос (8 + 6 підбирань), Кабокло (3), Картер (0), Семпсон (0).

Даллас: Барнс (20 + 6 передач), Сміт (19 + 6 передач + 5 втрат), Гаррісон (10), Клебер (6 + 9 підбирань), Новіцкі (5 + 8 підбирань) – старт; Макдермотт (10), Феррел (9), Межри (6), Коллинсуорт (3), Джонс (0).

Кліпперс – Мілуокі 105:98 (35:29, 27:27, 16:26, 27:16)

Кліпперс: Харріс (19), Теодосич (13), Ріверс (13), Джордан (12 + 16 підбирань), Джонсон (9) – старт; Вільямс (16 + 7 втрат), Торнвел (6), Харрелл (6), Мар'янович (5), Деккер (4), Уоллес (2 + 6 підбирань), Еванс (0).

Мілуокі: Адетокумбо (26 + 9 підбирань + 7 передач), Міддлтон (22 + 7 підбирань), Бледсоу (14 + 9 підбирань + 6 передач), Террі (10), Хенсон (8 + 8 підбирань) – старт; Зеллер (8), Мухаммад (4), Снелл (4), Паркер (2), Дженнінгс (0), Браун (0).

Голден Стейт – Індіана 81:92 (27:18, 21:21, 22:29, 11:24)

Голдэн Стейт: Янг (12), Кук (11 + 7 підбирань), Маккоу (6), Белл (4 + 7 підбирань + 4 блок-шота), Пачулія (4) – старт; Игудала (11), Макгі (9 + 8 підбирань), Луні (8 + 11 підбирань), Лівінгстон (8), Вест (8), Джонс (0).

Індіана: Оладипо (24 + 6 підбирань + 6 передач), Богданович (17), Т. Янг (17 + 10 підбирань), Тернер (5), Коллинсон (3) – старт; Сабоніс (7 + 6 підбирань), Робінсон (7), Стівенсон (6), Джозеф (4), Букер (2).