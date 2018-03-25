"Дніпро" виграв регулярний чемпіонат у баскетбольній Суперлізі
17:29, 25 березня 2018Баскетбол
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29 березня стартують чвертьфінали плей-офф, які триватимуть до двох перемог однієї з команд.
"Дніпро" виграв регулярний чемпіонат / fbu.ua
Баскетбольний клуб "Дніпро" став переможцем регулярного чемпіонату української Суперліги в сезоні-2017/18, який завершився сьогодні.
Після чергової перемоги в неділю, 25 березня, «Дніпро» набрав 53 очки і посів перше місце в таблиці, на другій сходинці розмітилися «Черкаські Мавпи», а київський «Будівельник» посів 3-є місце.
1. «Дніпро» – 53
2. «Черкаські Мавпи» – 48
3. «Будівельник» – 47
4. «Хімік» – 42
5. «БІПА-Одеса» – 39
6. «Миколаїв» – 38
7. «Авантаж-Політехнік» – 35
8. «Запоріжжя» – 34
29 березня стартують чвертьфінали плей-офф у Суперлізі. Дуелі триватимуть до двох перемог однієї з команд.
«Дніпро» — «Запоріжжя»
«Черкаські Мавпи» — «Політехнік»
«Будівельник» — «Миколаїв»
«Хімік» — БІПА
Дуелі півфіналів і фіналів будуть проводитися до трьох перемог.
Нагадаємо, чинним чемпіоном Суперліги є «Будівельник».
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