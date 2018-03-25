"Дніпро" виграв регулярний чемпіонат у баскетбольній Суперлізі

29 березня стартують чвертьфінали плей-офф, які триватимуть до двох перемог однієї з команд.

Баскетбольний клуб "Дніпро" став переможцем регулярного чемпіонату української Суперліги в сезоні-2017/18, який завершився сьогодні. Після чергової перемоги в неділю, 25 березня, «Дніпро» набрав 53 очки і посів перше місце в таблиці, на другій сходинці розмітилися «Черкаські Мавпи», а київський «Будівельник» посів 3-є місце. 1. «Дніпро» – 53 2. «Черкаські Мавпи» – 48 3. «Будівельник» – 47 4. «Хімік» – 42 5. «БІПА-Одеса» – 39 6. «Миколаїв» – 38 7. «Авантаж-Політехнік» – 35 8. «Запоріжжя» – 34 29 березня стартують чвертьфінали плей-офф у Суперлізі. Дуелі триватимуть до двох перемог однієї з команд. «Дніпро» — «Запоріжжя» «Черкаські Мавпи» — «Політехнік» «Будівельник» — «Миколаїв» «Хімік» — БІПА Дуелі півфіналів і фіналів будуть проводитися до трьох перемог. Нагадаємо, чинним чемпіоном Суперліги є «Будівельник».

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