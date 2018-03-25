"Дніпро" виграв регулярний чемпіонат у баскетбольній Суперлізі

17:29, 25 березня 2018
Баскетбол
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"Дніпро" виграв регулярний чемпіонат / fbu.ua

Після чергової перемоги в неділю, 25 березня, «Дніпро» набрав 53 очки і посів перше місце в таблиці, на другій сходинці розмітилися «Черкаські Мавпи», а київський «Будівельник» посів 3-є місце.

1. «Дніпро» – 53

2. «Черкаські Мавпи» – 48

3. «Будівельник» – 47

4. «Хімік» – 42

5. «БІПА-Одеса» – 39

6. «Миколаїв» – 38

7. «Авантаж-Політехнік» – 35

8. «Запоріжжя» – 34

29 березня стартують чвертьфінали плей-офф у Суперлізі. Дуелі триватимуть до двох перемог однієї з команд.

«Дніпро» — «Запоріжжя»

«Черкаські Мавпи» — «Політехнік»

«Будівельник» — «Миколаїв»

«Хімік» — БІПА

Дуелі півфіналів і фіналів будуть проводитися до трьох перемог.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Суперліги є «Будівельник».

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Теги: #Суперліга баскетбол 2017/18