"Черкаські мавпи" розгромили "Хімік" та інші матчі дня баскетбольної Суперліги

"Дніпро" обіграв "Запоріжжя", а "Політехнік" здобув важку перемогу над "Миколаєвом".

Сьогодні відбулися три матчі баскетбольної Суперліги, які завершили регулярний чемпіонат. Після цього команди будуть змагатися у стадії плей-офф.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, лідер першості "Дніпро" здобув перемогу в поєдинку з "Запоріжжям".

"Дніпро" — БК "Запоріжжя-ZOG" - 97:77 (30:13, 24:10, 25:23, 18:31)

Дніпро: Мишула (11 + 4 передачі), Шундель (15), Ревзін (11 + 5 підбирань), Глєбов (8 + 6 підбирань + 5 передачі), Тимофеєнко (10 + 8 підбирань + 4 передачі) — старт; Закурдаєв (14), Загреба (10), Шевченко (9 + 4 передачі), Сізов (6 + 4 передачі + 4 втрати), Мироненко (3).

Запоріжжя: Ткачук (0 + 6 передач), Щепкін (2), Овдєєнко (11), Нікітін (0), Анісімов (4 + 7 підбирань) — старт; Кондраков (22), Кожем'якін (16 + 4 втрати), Ворник (10), Буц (9 + 5 підбирань), Теряник (3).

«Черкаські Мавпи» посіли друге місце за підсумками регулярного чемпіонату України після впевненої перемоги над «Хіміком» в останньому матчі.

«Черкаські Мавпи» – «Хімік» - 99:67 (33:20, 18:23, 22:15, 26:9)

«Черкаські Мавпи»: Бояркін (3), Кольченко (12), Ткаченко (2), Липовцев (3 + 5 підбирань + 6 передач), Девіс (20) — старт; Конате (17 + 8 підбирань), Кобець (25 + 7 підбирань), Беллфілд (9 + 5 підбирань + 10 передач), Скапинцев (8), Нагорний, Руслов.

«Хімік»: Колтер (9), Сидоров (5 + 4 передачі), Войналович (3), Павлов (13), Антипов (8) — старт; Мальчевський (4), Рябчук, Петров (7 + 5 підбирань), Еріанс (13), Сивир (2), Марченко (3).

«Політехнік» на своєму паркеті переграв «Миколаїв» і піднявся на сьоме місце в турнірній таблиці Суперліги.

«Політехнік» - «Миколаїв» 92:90 (27:23, 23:17, 21:22, 21:28)

«Політехнік»: Йованович (26), Козлов (18 + 5 підбирань + 4 передачі), Барнс (20 + 7 підбирань + 6 передач), Рочняк (15), Вуйович (7 + 9 підбирань) — старт; Кузнєцов, Колотілов (4), Рудаков (2 + 4 підбирання).

«Миколаїв»: Тонченко (13 + 8 передач), Попов (4), Іванов (8), Онуфрієв (4), Кушніров (20 + 7 підбирань) — старт; Носков (13 + 5 підбирань), Анікієнко (10), Мусієнко (8), Давидюк (7), Хохоник (3), Жуковський, Бобров.