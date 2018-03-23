"Будівельник" здолав "Хімік" у центральному матчі дня баскетбольної Суперліги

Гра завершилася з рахунком 86:81.

В українській баскетбольнії Суперлізі завершилися матчі передостаннього туру регулярного чемпіонату, в центральній з яких київський "Будівельник" на своєму майданчику здолав "Хімік" з Южного. Мат завершився з рахунком 86:81, повідомляє офіційний сайт змагань. Суперліга. Баскетбол. Регулярний чемпіонат. Будівельник — Хімік 86:81 (26:23, 18:24, 25:15, 17:19) Будівельник: Дугат (22 + 6 подборов + 4 передачи), Отверченко (11 + 6 передач), Крутоус (15 + 6 подборов), Дроздов (8 + 6 подборов), Сандул (6 + 5 подборов) — старт; Анисимов (10 + 4 передачи), Винтоняк (6), Месяц (4), Зотов (4 + 5 передач). Хімік: Колтер (12 + 6 передач), Сивир (4), Мальчевский (9), Павлов (15 + 7 подборов), Антипов (4) — старт; Эрианс (13), Петров (10 + 13 подборов + 6 передач), Рябчук (9), Марченко (5), Сидоров (0 + 4 передачи). \Дніпро – Миколаїв – 80:72 (23:8, 16:8, 20:34, 21:22) Дніпро: Вільховецький, Ревзін, Тимофеєнко, Глєбов, Мішула; Загреба, Шундель, Закурдаєв, Шевченко, Сизов. Миколаїв: Іванов, Носков, Тонченко, Онуфрієв, Кушніров; Анікієнко, Жуковський, Давидюк, Бобров, Мусієнко, Хохоник, Попов. БК “Черкаські Мавпи” – БК “БІПА-Одеса” – 88:72 (28:18, 23:19, 21:20, 16:15) БК “Черкаські Мавпи”: Кольченко - 27оч, 4рп, 3пх; Кобець - 16оч, 5пб. БК “БІПА-Одеса”: Беліков - 14оч; Крівцов - 12оч. Авантаж-Політехнік – Запоріжжя-ZOG 81:96 (26:16, 18:27, 14:30, 23:23) Авантаж-Політехнік: Козлов 24, Барнс 22 + 6 передач + 4 підбирання, Вуйович 9, Йованович 8 + 7 передач – 3 втрати, Рочняк 8 + 8 підбирань – старт, Колотілов 5, Рудаков 3, Кузнєцов 2, Чугунов 0, Савченко 0 Запоріжжя-ZOG: Щепкін 29, Нікітін 18 + 5 підбирань, Овдєєнко 7 + 7 підбирань, Анісімов 7 + 9 підбирань, Ткачук 7 + 6 передач + 4 підбирання + 2 перехоплення – старт, Кожемякін 14 + 8 підбирань – 4 втрати, Ворнік 5, Теряник 5, Кондраков 4 + 4 передачі, Буц 0

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter