"Кліпперс" програв "Оклахомі", "Голден Стейт" - "Сакраменто" в матчах НБА

Відбувся черговий ігровий день регулярного чемпіонату найпрестижнішої заокеанської баскетбольної ліги.

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації було зіграно 6 матчів, в центральних з яких "Лос-Анджелес Кліпперс" програв "Оклахомі", а "Голден Стейт Ворріорз" поступився "Сакраменто". "Кліпперс" програв з рахунком 113:121, а "Голден Стейт" - 93:98, повідомляє офіційний сайт ліги. НБА. Регулярний чемпіонат. 16 березня. Орландо – Бостон 83:92 (16:25, 15:23, 21:27, 31:17) Орландо: Сіммонс (13), Огастін (13), Вучевич (12), Хезонья (11), Айзек (6) – старт; Мак (16 + 7 підбирань), Айванду (4), Первіс (4), Бийомбо (2 + 7 підбирань), Берч (2). Бостон: Розир (17 + 7 підбирань), Хорфорд (15 + 9 підбирань), Морріс (9 + 11 підбирань), Тейтум (8 + 8 підбирань + 5 втрат), Бейнс (4 + 7 підбирань) – старт; Монро (17), Надер (11), Ларкін (10), Оджелей (1), Ябуселе (0). Філадельфія – Бруклін 120:116 (30:33, 25:25, 31:23, 34:35) Філадельфія: Эмбиид (24 + 19 підбирань), Медик (23), Симмон (21 + 8 підбирань + 12 передач), Ковінгтон (10), Шарич (9 + 6 підбирань) – старт; Андерсон (11), Ільясова (9), Макконнелл (6), Белинелли (5), Холмс (2). Бруклін: Холліс-Джефферсон (21 + 10 підбирань), Керолл (18 + 11 підбирань), Харріс (11 + 6 передач), Расселл (8 + 7 підбирань), Аллен (6 + 7 підборів) – старт; ЛеВерт (16), Динуидди (14), Окафор (10), Каннінгем (6), Ейси (6). Торонто – Даллас 122:115 OT (29:27, 25:33, 24:24, 28:22, 16:9) Торонто: ДеРозан (29 + 6 передач), Валанчюнас (21 + 12 підбирань), Райт (15 + 6 передач), Ібака (12 + 7 підбирань), Ануноби (4) – старт; ВанВлит (14 + 8 передач), Сиакам (12), Майлз (10), Міллер (3), Пелтль (2). Даллас: Барнс (27), Сміт (19 + 5 втрат), Пауелл (9 + 8 підбирань), Новіцкі (8), Фінні-Сміт (5) – старт; Бареа (18 + 6 передач), Феррелл (6), Уорни (4), Клебер (1). Оклахома-Сіті – Кліпперс 121:113 (27:30, 36:26, 26:28, 32:29) Оклахома: Брюер (22 + 6 перехоплень), Джордж (19 + 7 підбирань + 7 передач), Адамс (18 + 14 підбирань + 5 блок-шотів), Уестбрук (16 + 10 підбирань + 11 передач + 6 втрат), Ентоні (9) – старт; Фергюсон (12), Фелтон (9), Паттерсон (8), Грант (6), Абринес (2). Кліпперс: Харріс (24 + 6 передач), Ріверс (23 + 7 підбирань), Вільямс (18 + 5 втрат), Джордан (11 + 21 підбір), Торнвелл (6) – старт; Теодосич (12), Мар'янович (8 + 7 підбирань), Деккер (5), Еванс (0). Голден Стейт – Сакраменто 93:98 (36:29, 23:28, 16:18, 18:23) Голден Стейт: Кук (25), Янг (16), Грін (14 + 10 підбирань + 7 передач), Игудала (11), Пачулія (4 + 7 підбирань) – старт; Лівінгстон (7), Каспі (6), Луні (5), Вест (5), Макгі (0), Белл (0). Сакраменто: Богданович (11), Коулі-Стайн (9 + 6 підбирань), Джексон (8), Фокс (6), Рендолф (5) – старт; Хилд (22 + 7 підбирань + 7 передач), Лабиссьер (15), Мейсон (9), Темпл (8), Куфос (5 + 12 підбирань). Лейкерс – Майамі 91:92 (24:25, 26:25, 21:24, 20:18) Лейкерс: Рендл (25 + 12 підбирань), Лопес (18), Кузма (11 + 8 підбирань), Ball(9 + 8 підбирань + 8 передач), Колдуелл-Поуп (6 + 9 підбирань) – старт; Уиэр (11), Томас (5), Зубац (4), Енніс (2). Майамі: Драгіч (30), Дж. Джонсон (12 + 7 підбирань), Адебайо (11 + 8 підбирань), Т. Джонсон (6), Річардсон (4 + 8 підборів) – старт; Олиник (17), Макгрудер (6), Еллінгтон (4), Вінслоу (2).

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