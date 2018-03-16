"Хімік" всуху виграв у БІПи сезонну серію Суперліги

Черговий матч завершився перемогою южненців з рахунком 88:83.

В Одесі завершився черговий матч регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги, в якому БІПА приймала "Хімік" з Южного і поступилася. Мтач завершився з рахунком 83:88, повідомляє офіційний сайт змагань. Таким чином, "Хімік " виграв усі матчі регулярного чемпіонату у суперника з Одеси. БІПА-Одеса - Хімік 83:88 (20:22, 18:28, 18:17, 27:21) БІПА-Одеса: Крівцов 12, Артамонов 11 + 7 передач, Тіщенко 8 + 6 підбирань, Тансклі 8 + 8 підбирання - 3 перехоплення, Луценко 3 - старт, Ноффлет 13, Лауріс 12 + 7 підбирань + 5 передач, Прокопенко 6, Воєвода 0 Хімік: Колтер 21 + 5 передач + 3 перехоплення - 5 втрат, Антіпов 7 + 5 підбирань, Павлов 6 + 3 передачі, Мальчевський 5, Сівір 0 - старт, Еріанс 29, Петров 17 + 6 передач, Марченко 3

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