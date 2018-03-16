"Фінікс" з українцем Ленєм у складі програв "Юті" в матчі регулярного чемпіонату НБА

"Санс" поступилися "Джаз" з рахунком 88:116.

У ніч на п'ятницю в Національній баскетбольній асоціації було зіграно дев'ять матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" українця Олексія Леня поступився "Юта Джаз".

Матч завершився з рахунком 88:116, повідомляє офіційний сайт змагань.

Лень вийшов у стартовій п'ятірці своєї команди на позиції центрового, набрав 3 очки, зробив 9 підборів, 1 перехоплення, 2 блок-шота і дпустил 3 втрати за 23:22 хвилини, проведені на майданчику.

НБА. Регулярний чемпіонат.

15 березня.

Індіана – Торонто 99:106 (27:25, 30:24, 22:28, 20:29)

Індіана: Оладипо (18), Т. Янг (13 + 6 підбирань), Джозеф (6), Богданович (6), Тернер (2) – старт; Коллісон (22), Джефферсон (20 + 12 підбирань), Стівенсон (10), Робінсон (2), Букер (0)

Торонто: ДеРозан (24 + 7 передач), Валанчюнас (16 + 17 підбирань + 4 блок-шота), Ібака (13 + 11 підбирань + 6 втрат), Лоурі (13 + 6 підбирань + 6 передач), Міллер (4) – старт; Сиакам (12 + 8 підбирань), Майлз (10), Райт (8), Пелтль (4), ВанВлит (2).

Атланта – Шарлотт 117:129 (23:33, 32:30, 24:34, 38:32)

Атланта: Прінс (22 + 10 підбирань + 6 передач), Коллінз (21 + 9 підбирань), Шредер (17 + 8 передач), Дорсі (11), Дедмон (5 + 6 підборів) – старт; (14), Кавано (11 + 8 підбирань), Тейлор (11 + 7 передач), Мускала (5 + 7 підборів), Уайт (0).

Шарлотт: Ховард (33 + 12 підбирань), Вокер (24 + 8 передач), Вільямс (17), Кідд-Гилкрист (11), Батюм (10 + 10 підбирань + 16 передач) – старт; Лемб (11), Камінські (11), Монк (7), Грем (5), Бейкон (0), Стоун (0), Эрнангомес (0).

Нью-Йорк – Філадельфія 110:118 (32:32, 36:28, 23:23, 19:35)

Нью-Йорк: Бізлі (24 + 13 підбирань + 7 передач), Лі (16), Кантер (14 + 10 підбирань), Мудиай (12), Хардуэй (9 + 6 підбирань) – старт; Берк (16), о'куінн (15 + 10 підбирань), Дотсон (3), Хікс (1), Ниликина (0).

Філадельфія: Эмбиид (29 + 10 підбирань), Шарич (21 + 12 підбирань), Медик (18), Ковінгтон (15), Сіммонс (13 + 10 підбирань + 12 передач + 5 втрат) – старт; Ільясова (9 + 8 підбирань), Макконнелл (2), Джонсон (1).

Х'юстон – Кліпперс 101:96 (28:26, 19:25, 31:23, 23:22)

Х'юстон: Харден (24 + 7 передач), Капела (19 + 12 підбирань + 6 блок-шотів), Підлога (11), Аріза (5 + 8 підбирань), Такер (3 + 8 підборів) – старт; Гордон (23 + 6 підбирань), Мба а Муте (10), Нене (4), Джонсон (2).

Кліпперс: Харріс (29 + 8 підбирань), Ріверс (20), Вільямс (14 + 6 підбирань), Джордан (8 + 18 підбирань), Торнвелл (6) – старт; Харрелл (10), Еванс (4), Теодосич (3), Деккер (2), Джонсон (0).

Мемфіс – Чикаго 110:111 (29:22, 23:30, 23:26, 35:33)

Мемфіс: Еванс (25 + 9 передач), Газоль (21 + 10 підбирань + 8 передач), Мартін (16), Грін (15 + 10 підбирань), Брукс (15) – старт; Селден (8), Девіс (6 + 6 підбирань), Сіммонс (2), Вебер (2), Маклемор (0), Парсонс (0).

Чикаго: Лавін (20), Нваба (10), Вонле (7 + 10 підбирань), Данн (6), Лопес (5) – старт; Портіс (17), Валентайн (15), Блэйкни (10), Фелисио (9), Пейн (8), Ципзер (4).

Сан-Антоніо – Новий Орлеан 98:93 (37:26, 23:32, 18:15, 20:20)

Сан-Антоніо: Олдрідж (25 + 7 підбирань), Мюррей (18 + 12 підбирань), Міллс (8), Андерсон (6), Грін (5 + 7 підбирань + 6 блок-шотів) – старт; Джинобили (11), Газоль (8), Паркер (8), Форбс (5), Гей (4), Бертанс (0).

Новий Орлеан: Холідей (24 + 8 підбирань + 7 передач + 3 блок-шотів), Девіс (21 + 14 підбирань + 6 втрат), Мур (11), Миротич (6 + 10 підбирань), Рондо (6) – старт; Кларк (16), Окафор (6), Міллер (3), Лиггинс (0).

Юта – Фінікс 116:88 (20:23, 36:20, 25:23, 35:22)

Юта: Мітчелл (23 + 6 підбирань), Гобер (21 + 13 підбирань), Инглс (17), Рубіо (12 + 11 передач), Фейворс (5 + 6 підборів) – старт; Краудер (15 + 8 підбирань), Экзам (10), о'ніл (7), Жеребко (6), Юдо (0), Беркс (0), Ньянг (0).

Фінікс: Уоррен (19 + 6 підбирань), Букер (12), Бендер (7 + 6 підбирань), Пейтон (4), Лень (3 + 9 підбирань + 1 перехоплення + 2 блок-шота + 3 втрати; 23:22 хвилини) – старт; Джексон (17 + 9 підбирань), Юліс (8), Дадлі (6), Гаррісон (6 + 7 підборів), Кріс (4), Деніелс (2), Пітерс (0), Рід (0).

Денвер – Детройт 120:113 (33:29, 32:22, 33:33, 22:29)

Денвер: Мюррей (26 + 9 підбирань), Йокіч (23 + 12 підбирань + 10 передач + 3 блок-шотів), Миллсэп (14), Харріс (11), Чендлер (0 + 8 підборів) – старт; Бертон (23), Харріс (12), Лайлс (9), Пламли (2), Бізлі (0)

Детройт: Гріффін (26 + 6 підбирань + 9 передач), Драммонд (21 + 17 підбирань + 3 блок-шота), Буллок (17), Сміт (8 + 6 передач), Енніс (5 + 6 підборів) – старт; Байкс (22), Толливер (9), Джонсон (3), Кеннард (2).

Портленд – Клівленд 113:105 (29:29, 30:25, 29:23, 25:28)

Портленд: Макколлум (29), Лиллард (24 + 9 передач), Харклесс (17), Аміну (11 + 9 підбирань), Нуркич (7 + 10 підборів) – старт; Тернер (11 + 7 підбирань), Напьєр (7), Коннотон (5), Коллінз (2), Девіс (0 + 9 підбирань).

Клівленд: Джеймс (35 + 14 підбирань + 6 передач + 3 блок-шота + 6 втрат), Корвер (19), Грін (16), Хілл (8), Худ (5) – старт; Кларксон (14), Холланд (5), Сміт (3), Жижич (0).