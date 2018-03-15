"Голден Стейт" виграв у "Лейкерс" в центральному матчі дня в НБА

Гра завершилася з рахунком 117:106.

У ніч на четвер в Національній баскетбольній асоціації "Голден Стейт Ворріорз" обіграв "Лос-Анджелес Лейкерс", а "Вашингтон Візардс" лише у другому овертаймі зломив опір "Бостон Селтікс".

Матч в Окленді завершився з рахунком 117:106 на користь "Ворріорз", повідомляє офіційний сайт ліги.

На рахунку лідера "Голден Стейт" Кевіна Дюранта 26 очок, 5 підбирань, 6 передач і 5 втрат.

НБА. Регулярний чемпіонат.

14 березня.

Орландо – Мілуокі 126:117 (36:20, 25:32, 30:28, 35:37)

Орландо: Сіммонс (35), Огастін (32), Вучевич (22 + 9 підбирань + 9 передач), Хезонья (9 + 5 підбирань), Айзек (4) – старт; Мак (7 + 6 передач), Берч (6 + 9 підбирань), Первіс (5), Айванду (4), Бийомбо (2).

Мілуокі: Адетокумбо (38 + 10 підбирань + 7 передач), Міддлтон (22 + 5 передач), Бледсоу (20 + 8 передач), Хенсон (8 + 9 підбирань), Снелл (2) – старт; Паркер (14), Мухаммад (6), Террі (5), Дженнінгс (2), Браун (0), Макеров (0).

Бостон – Вашингтон 124:125 OT (37:23, 22:29, 21:29, 26:25, 18:19)

Бостон: Морріс (31 + 9 підбирань), Розир (21 + 5 підбирань + 9 передач), Тейтум (19 + 5 підбирань + 6 передач), Бейнс (7 + 5 підбирань), Ябуселе (4 + 5 передач) – старт; Монро (16 + 10 підбирань), Ларкін (11), Надер (10 + 5 підбирань), Оджелей (5).

Вашингтон: Бив (34 + 7 підбирань + 9 передач), Морріс (20 + 7 підбирань), Портер (18 + 11 підбирань), Саторански (10 + 6 передач), Гортат (2 + 7 підбирань) – старт; Маинми (14 + 11 підбирань), Скотт (9), Мікс (8), Убре (8), Сешнс (2).

Сакраменто – Майамі 123:119 OT (24:31, 35:21, 32:27, 20:32, 12:8)

Сакраменто: Рендолф (22 + 9 підбирань), Фокс (20), Богданович (14), Коулі-Стайн (10 + 9 підбирань), Джексон (9) – старт; Хилд (24 + 6 підбирань), Мейсон (11), Куфос (6), Темпл (5), Картер (2).

Майамі: Драгіч (33), Джеймс Джонсон (18 + 10 підбирань + 7 передач), Тайлер Джонсон (14 + 5 підбирань), Адебайо (6 + 16 підбирань), Бэббит (0) – старт; Еллінгтон (22), Олиник (13 + 8 підбирань + 5 передач), Вінслоу (10 + 7 підбирань), Макгрудер (3).

Голден Стейт – Лейкерс 117:106 (26:23, 29:32, 34:27, 28:24)

Голден Стейт: Дюрант (26 + 5 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Янг (18), Кук (13), Луні (11 + 5 підбирань), Пачулія (10 + 12 підбирань + 5 передач) – старт; Каспі (15 + 7 підбирань), Лівінгстон (13), Белл (6), Игудала (3), Макгі (2 + 6 підбирань), Джонс (0), Буше (0).

Лейкерс: Рендл (22 + 10 підбирань), Лопес (20 + 6 підбирань), Томас (20 + 7 передач), Колдуелл-Поуп (13), Ball (8 + 5 підбирань + 11 передач) – старт; Енніс (12), Уиэр (5), Карусо (4), Вільямс (2), Зубац (0).