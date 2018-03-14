"Миколаїв" обіграв "Хімік" в матчі баскетбольної Суперліги

Гра завершилася з рахунком 79:66.

"Миколаїв" перервав 9-матчеву серію поразок в Суперлізі Парі-Матч, переміги вдома "Хімік" у поєдинку Суперліги Парі-Матч.

Гра завершилася з рахунком 79:66, повідомляє офіційний сайт Суперліги, повідомляє офіційний сайт турніру.

Миколаївці одразу спробували захопити ініціативу на майданчику. Додаткової мотивації господарям надавало бажання перервати невдалу серію у матчі з віце-чемпіоном та фіналістом Кубка. Тим паче, що гості діяли на тлі виснаження після Фіналу чотирьох у Харкові, коли Миколаїв у той час мав нагоду спокійно готуватися. Та на активність Онуфрієва на стартових хвилинах южненці відповіли влучними дальніми пострілами Марченка та Аріанса. Відтак у середині стартової чверті в рахунку була рівновага. Лише в її заключній частині господарі зуміли здобути незначну перевагу.

На початку другої чверті Носков з Кушніровим спробували збільшити перевагу. Втім гості продовжували триочковими нівелювати зусилля господарів. До перерви южненці скоротили різницю до мінімальних двох балів.

За основними ігровими показниками перевагу мали миколаївці, але більша кількість реалізованих дальніх кидків дозволила господарям тримати гру під контролем.

З поновленням боротьби суперники знову обмінялися влучними дальніми кидками. Далі господарі знову спробували піти в відрив. Та далі семи очок втікти не вдалося. Поступово Хімік знову скоротив різницю до мінімуму. На початок заключної чверті Миколаїв забезпечив собі лише 4 очки запасу.

Також у миколаївців на заключну 10-хвилинку залишилося більше сил. Свіжіші господарі поступово відірвалися на 12 очок. Гості вже не моли чого протиставити. Марченко двічі схибив, виконуючи три штрафні. То ж у підсумку перемога Миколаєва, яка перервала серію поразок у Суперлізі Парі-Матч.

Традиційно найвагоміший внесок у перемогу зробив капітан миколаївців Онуфрієв. Він набрав більше серед переможців очок, підбирань та забив половину командних триочкових.

Миколаївці наступний поєдинок зіграють 23 березня в Дніпрі. "Хімік" наступного разу гратиме 16 березня в Одесі ще один перенесений матч регулярного чемпіонату.

Миколаїв – Хімік (Южне) – 79:66 (28:21, 17:22, 15:13, 19:10)

Миколаїв: Онуфрієв 21 + 7 підбирань + 3 передачі + 3 блок-шоти + 2 перехоплення - 2 втрати, Іванов 9, Давидюк 4 + 6 підбирань, Тонченко 3 + 7 передач - 5 втрат, Попов 2 - старт, Кушніров 16 + 6 підбирань, Носков 14 + 8 підбирань + 5 передач + 3 перехопленя, Мусієнко 6, Жуковський 4 + 3 втрати, Бобров 0, Хохоник 0, Бандюк 0

Хімік: Колтер 17 + 5 передач + 4 перехоплення - 3 втрати, Еріанс 13 + 5 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення, Марченко 11, Павлов 5, Антіпов 4 + 7 підбирань - старт, Мальчевський 8, Перов 5 + 10 підбирань, Сівір 3 - 3 втрати