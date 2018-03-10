"Дніпро" виграв у "Хімка" і завоював Кубок України з баскетболу.

Матч завершився з рахунком 78:71.

В Харкові завершився фінальний матч Кубку України з баскетболу, в якому "Дніпро" сперечався за почесний трофей з "Хіміком" з Южного й зумів перемоги суперника.

Гра завершилася з рахунком 78:71, повідомляє офіційний сайт турніру.

Дебют матчу краще провів "Дніпро". Команда Дениса Журавльова традиційно дуже непогано рухала м’яча в атаці, реалізувала майже 50% кидків з-за дуги і краще втікала у швидкі атаки. Хімік намагався користуватись своєю перевагаю у габаратих, заграючи у фарбі Петрова та Павлова, які були дуже активними під кошиком.

Абсолютно кращим гравцем у першій половині був форвард Дніпра Дмитро Глєбов, який за 17 хвилин у першій половині відзначився 17 очками. Саме досвідчений форвард вивів Дніпро вперед на 3 очки перед великою перервою, реалізувавший свій третій дальній у першій половині, але, треба зазначити, "Хімік" зумів вирівняти гру і призупинити суперника у другій чверті.

Читайте також"Дніпро" та "Хімік" вийшли у фінал Кубка України з баскетболуУ третій чверті команді Журавльова вдавалось тримати Хімік на відстані 4-5 очок, а під завісу десятихвилинки діючим володарям трофею зусиллями Мішули та Тимофеєнка вдалося оформити міні-ривок, завдяки якому на заключну 2-хвилинну перерву команди пішли за «+8» для "Дніпра".

Вже на початку четвертої чверті "Дніпро" зусиллями капітана Тимофеєнка, який дуже вчасно додав у нападі, отримав двозначу перевагу. Хімік зберіг інтригу завдяки двом влучним триочковим Колтера та міг повернутися до гри у заключній фазі, але дві невлучні спроби Марченка за півтори хвилини до фінальної сирени фактично поставили крапку у цьому матчі. "Дніпро" засушив гру та втримав перевагу, довівши фінальний матч до перемоги.

Команда Дениса Журавльова у перемогла "Хімік" і другий рік поспіль стала володарем Кубку України.

Кубок України. Фінал.

Хімік - Дніпро 71:78 (16:22, 18:15, 14:19, 23:22)

Хімік: Колтер 22 + 5 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення - 2 втрати, Мальчевський 10 + 6 підбирань, Еріанс 7 + 3 перехоплення, Марченко 2, Антіпов 0 - старт, Петров 18 + 8 підбирань + 4 передачі, Сівір 8 + 6 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення, Павлов 4 + 5 підбирань

Дніпро: Глєбов 21 + 7 підбирань + 4 передачі - 4 втрати, Тимофеєнко 20 + 10 підбирань - 4 втрати, Мішула 14 + 8 передач, Ревзін 9 + 5 підбирань, Шундель 4 - старт, Шевченко 4, Закурдаєв 4, Сізов 2