40 очок Дюранта не допомогли "Голден Стейт" переграти "Портленд" в центральному матчі дня в НБА

Гра завершилася з рахунком 108:125.

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися 10 матчів, в центральному з яких "Голден Стейт Ворріорз" програли "Портленд Трейл Блейзерс.

Гра завершилася з рахунком 108:125, повідомляє офіційний сайт ліги.

На рахунку лідера "Голден Стейт" Кевіна Дюранта 40 очок. У той же час, у кращого гравця "Портленда" Сі-Джей МакКолума 30 балів.

НБА. Регулярний чемпіонат

9 березня.

Індіана – Атланта 112:87 (34:15, 19:22, 34:26, 25:24)

Індіана: Богданович (21), Джозеф (18 + 7 підбирань), Тернер (17 + 12 підбирань), Оладипо (17), Т. Янг (4) – старт; Коллісон (17), Букер (8 + 8 підбирань), Стівенсон (6), Сабоніс (4), Робінсон (0), Ліф (0), Дж. Янг (0).

Атланта: Шредер (15 + 6 втрат), Коллінз (8 + 6 підбирань), Дедмон (8 + 7 підбирань), Бэйзмор (4), Прінс (3) – старт; Дорсі (18), Мускала (12), Морріс (9), Тейлор (4), Пламли (3), Уайт (3), Мэджет (0 + 6 передач).

Детройт – Чикаго 99:83 (21:26, 28:21, 24:15, 26:21)

Детройт: Гріффін (25 + 8 підбирань + 8 передач), Буллок (21), Енніс (14), Сміт (12), Драммонд (5 + 17 підбирань + 4 блок-шота) – старт; Кеннард (10 + 6 підбирань), Морлэнд (8 + 7 підбирань + 3 блок-шота), Нельсон (4), Толливер (0), Элленсон (0), Хирн (0).

Чикаго: Данн (13), Лопес (9), ЛаВин (8), Маркканен (6 + 8 підборів), Холідей (6) – старт; Пейн (17), Вонле (8 + 6 підбирань), Фелисио (4), Блэйкни (4), Валентайн (4 + 8 підбирань), Портіс (2), Нваба (2).

Торонто – Х'юстон 108:105 (32:16, 26:27, 25:32, 25:30)

Торонто: Луари (30 + 6 передач), ДеРозан (23 + 7 підбирань), Валанчуюнас (14 + 10 підбирань), Ібака (11 + 7 підбирань), Пауелл (2) – старт; ВанВлит (11), Міллер (7), Майлз (6), Сиакам (2), Пелтль (2).

Х'юстон: Харден (40), Підлога (14), Капела (13 + 13 підбирань), Аріза (13). Такер (3 + 6 підборів) – старт; Гордон (14), Джонсон (5), Мба а Муте (3), Нене (0).

Мемфіс – Юта 78:95 (23:24, 15:26, 20:21, 20:24)

Мемфіс: Брукс (18), Маклемор (14), Газоль (9 + 11 підбирань + 4 блок-шота), Сіммонс (6), Грін (2) – старт; Мартін (13), Рэтан-Майес (8), Селден (4), Девіс (4 + 8 підбирань), Рэбб (0), Іванов (0).

Юта: Инглс (16), Рубіо (15 + 10 підбирань), Фейворс (12 + 3 блок-шота), Мітчелл (12 + 6 передач + 5 втрат), Гобер (4 + 10 підборів) – старт; Краудер (22), о'ніл (6 + 7 підборів), Жеребко (4), А (4), Юдо (0), Ньянг (0).

Мілуокі – Нью-Йорк 120:112 (26:22, 34:33, 31:34, 29:23)

Мілуокі: Міддлтон (30), Адетокумбо (28 + 10 підбирань), Хенсон (14 + 4 блок-шота), Бледсоу (7 + 8 передач + 5 втрат), Снелл (0) – старт; Зеллер (12 + 6 підбирань), Паркер (12), Браун (11 + 7 підбирань), Мухаммад (6), Террі (0), Манфорд (0).

Нью-Йорк: Хардуэй (26 + 7 підбирань), Мудиай (19), Кантер (16 + 8 підбирань), Томас (5), Ниликина (2) – старт; Вільямс (18), о'куінн (14 + 6 передач), Бізлі (4), Берк (4), Дотсон (2), Корнет (2).

Новий Орлеан – Вашингтон 97:116 (19:22, 21:31, 24:30, 35:33)

Новий Орлеан: Рондо (11), Миротич (9 + 12 підбирань), Мур (8), Окафор (6), Холідей (4 + 3 блок-шота) – старт; Міллер (20), Діалло (14 + 9 підбирань + 3 блок-шота), Лиггинс (10), Кларк (8), Лимон (7).

Вашингтон: Портер (19 + 7 підбирань), Морріс (17 + 6 підбирань), Бив (16 + 7 передач), Саторански (8 + 9 передач), Гортат (6 + 8 підборів) – старт; Скотт (14), Убре (11 + 6 підбирань), Мікс (10), Сміт (8), Сешнс (7 + 6 передач), Маинми (0), Фрейзер (0).

Денвер – Лейкерс 125:116 (37:28, 28:34, 29:34, 31:20)

Денвер: Мюррей (22 + 8 передач), Миллсэп (21 + 6 підбирань), Йокіч (21 + 6 підбирань + 6 передач), Харріс (19), Бартон (13) – старт; Харріс (12), Пламли (8), Эрнангомес (7), Лайлс (2).

Лейкерс: Лопес (29), Рендл (18 + 6 підбирань), Колдуелл-Поуп (17 + 9 підбирань), Ball (15 + 8 підбирань + 8 передач), Кузма (14 + 6 підбирань) – старт; Томас (10), Енніс (8), Уиэр (5), Зубац (0).

Портленд – Голден Стейт 125:108 (33:27, 28:25, 26:31, 38:25)

Портленд: Макколлум (30), Лиллард (28 + 8 передач), Нуркич (10 + 11 підбирань), Харклесс (6), Аміну (4) – старт; Тернер (12), Коллінз (12), Девіс (10 + 15 підбирань), Напьєр (10), Коннотон (3), Лэйман (0), Свэниган (0).

Голден Стейт: Дюрант (40 + 6 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Томпсон (25), Макгі (10), Кук (8), Грін (7 + 12 підбирань + 6 передач) – старт; Луні (8), Лівінгстон (6), Янг (3), Каспі (1), Пачулія (0), Джонс (0).

Сакраменто – Орландо 94:88 (22:14, 19:22, 33:26, 20:26)

Сакраменто: Темпл (23), Куфос (18 + 13 підбирань), Лабиссьер (8 + 7 підбирань), Богданович (8 + 10 передач), Джексон (7 + 6 підборів) – старт; Картер (15), Кулі (8), Мейсон (7 + 10 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Хилд (0).

Орландо: Сіммонс (25), Вучевич (13), Огастін (12 + 7 передач), Хезонья (11), Айзек (6) – старт; Мак (5), Бийомбо (4 + 7 підбирань), Берч (2), Первіс (2).

Кліпперс – Клівленд 116:102 (35:17, 26:30, 24:30, 31:25)

Кліпперс: Харріс (23 + 7 підбирань), Джордан (20 + 23 підбирань), Вільямс (15 + 7 передач), Ріверс (15 + 6 передач), Торнвелл (14) – старт; Харрелл (20), Мар'янович (6), Теодочис (3), Еванс (0).

Клівленд: Джеймс (25 + 10 підбирань + 6 передач), Ненсі (16 +12 підбирань), Сміт (15), Хілл (10), Худ (0) – старт; Кларксон (21), Грін (8), Жижич (4), Осман (3), Корвер (0), Кальдерон (0), Холланд (0), Перрантес (0).